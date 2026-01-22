Basket
Basket, i risultati della notte NBA (22 gennaio): i Thunder superano i Bucks, vincono anche i Knicks ed i Pistons
Prosegue la lunga stagione della NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono infatti disputate sette partite che hanno contribuito a modificare le classifiche. Andiamo a scoprire i risultati.
Nel primo match della notte, i Cleveland Cavaliers (25-20) hanno battuto in trasferta Charlotte Hornets (16-28) per 87-94. CAVS che costruiscono la vittoria nel primo tempo concluso 56-32. Charlotte nella ripresa si riavvicina ma non basta per evitare la sconfitta, neanche con i 24 punti di Miller. Successo interno per i Boston Celtics (27-16) che superano gli Indiana Pacers (10-35) per 119-104. Terzo ko consecutivo per i Pacers che rimangono ultimi ad Est. Boston continua invece la sua risalita grazie anche ad un Brown da 30 punti e 10 assist. Top scorer del match Paskal Siakam con 32 punti.
Straripanti invece i New York Knicks (26-18) che tra le mura amiche abbattono i Brooklyn Nets (12-30) per 120-66. Il parziale iniziale di 14-0 ha dato vita ad una partita a senso unico che permette ai Knicks di risollevarsi dopo quattro sconfitte consecutive. Nel finale, con un altro parziale da 16-0, New York mette ben 52 punti di margine con i Nets. Top scorer Brunson con 20 punti. Blitz esterno degli Atlanta Hawks (21-25) che sorprendono i Memphis Grizzlies (18-24) per 122-124 con un canestro di Johnson che vale la vittoria dopo quattro ko.
Bella vittoria anche per i Detroit Pistons (32-10) che abbattono i New Orleans Pelicans (10-36), ultimi ad Est, per 104-112. Continua il momento strepitoso dei Pistons con sette vittorie nelle ultime otto gare. Non bastano ai Pelicans i 20 punti di Bey mentre tra le fila di Detroit da sottolineare i 20 punti e 15 rimbalzi di Duren. Non si fermano neanche gli Oklahoma City Thunder (37-8) che superano 102-122 i Milwaukee Bucks (18-25) alla quarta sconfitta in cinque match. Partita indirizzata già dal primo quarto, concluso 18-38 per la squadra in vetta ad Ovest. Continua la sua stagione incredibile Shai Gilgeous-Alexander che questa notte ha messo a referto 40 punti.
Nell’ultimo match, i Toronto Raptors (27-19) hanno superato i Sacramento Kings (12-33) per 109-122, grazie ad una prestazione da 23 punti di Barnes.
I RISULTATI DELLA NOTTE NBA
