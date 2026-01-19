Basket, i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Veronesi e Casarin sugli scudi per Cremona

Si è disputato nel weekend il quindicesimo turno del massimo campionato italiano di basket e in vetta le prime quattro allungano sulle inseguitrici, mentre alle spalle Cremona entra virtualmente in zona playoff, mentre Reggio Emilia allunga in chiave salvezza. E nel weekend sono tanti gli italiani a essere stati decisivi.

A partire dalla vittoria di Milano a Tortona per 78-87, dove nell’Olimpia spicca l’ottima prestazione di Nico Mannion, autore di 15 punti e tre assist in 16 minuti in campo. Sempre sabato successo esterno anche per Cremona, che fatica ma batte Trento per 85-94, con due italiani protagonisti assoluti. La rimonta, infatti, è stata firmata da Giovanni Veronesi, autore di 21 punti, e Davide Casarin, che chiude con 20 punti e ben 9 assist.

Domenica si è partiti con il successo esterno di Venezia contro Varese per 96-106, e per i lombardi non bastano i 22 punti di Davide Alviti e i 13 punti di Matteo Librizzi. Successo lontano da casa anche per Napoli, che espugna Sassari per 78-84, con 9 punti e 8 rimbalzi per Guglielmo Caruso, mentre per i sardi non bastano i 13 punti di Andrea Mezzanotte.

Vittoria esterna fondamentale per Reggio Emilia in chiave salvezza, che battono Udine per 85-90, e ai friulani non bastano i 15 punti e 4 assist di Andrea Calzavara. L’unico successo interno del weekend arriva a Bologna, dove la Virtus batte Treviso 88-77, grazie anche ai 17 punti e 8 rimbalzi di Momo Diouf. Infine, vittoria di Brescia a casa di Cantù per 71-76, con 17 punti e 4 assist di Andrea Della Valle.