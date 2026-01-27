Basket, i migliori italiani della 17esima giornata di Serie A. Amedeo Della Valle continua a stupire

Si è ieri concluso con i due posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano il diciassettesimo turno della Serie A di basket 2025-2026. Andiamo a scoprire quali sono i giocatori italiani che si sono messi in mostra durante la giornata.

Nel match tra Trieste e Sassari, da segnalare i 12 punti di Marco Ceron, che non bastano ad evitare la sconfitta della Dinamo, ed i 10 punti ed 8 rimbalzi di Jeff Brooks, che hanno contribuito alla vittoria dei giuliani. Nel blitz esterno di Trento ai danni di Treviso, il migliore è stato Alessandro Cappelletti, a referto con 10 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

Il successo in trasferta in volata di Cantù sulla Reggiana porta anche la firma di Giordano Bortolani che colleziona una prestazione da 12 punti. Bene anche Moraschini con 7 punti e Severini con 6. Brescia batte invece Udine con una grande prestazione di Amedeo Della Valle che torna a fare sul serio concludendo il suo match con ben 25 punti. Tra le fila di Udine, grande partita anche di Mirza Alibegovic con 20 punti.

Nell’incredibile vittoria di Varese sull’Olimpia Milano, il migliore azzurro è stato il giovane Matteo Librizzi che ha contribuito al successo con 12 punti. La Virtus Bologna, invece, batte Cremona grazie anche alla doppia doppia sfiorata da Saliou Niang (11 punti e 10 rimbalzi). Si mette ancora in luce, tra le fila di Cremona, Davide Casarin, a referto con 11 punti.