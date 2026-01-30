Basket femminile, Venezia-Schio è il big match della 17esima giornata di Serie A1

Tutto pronto per la diciassettesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Le cinque partite in programma si giocheranno tutte domenica 17 gennaio, con un folto programma che verrà inaugurato alle 12.00. Le sfide, a cinque turni dal termine del campionato, iniziano a diventare decisive per le posizioni play-off.

Si parte, come detto, alle ore 12.00 con il match tra La Magnolia Molisana Campobasso e la Dinamo Sassari, sfida importante per le posizioni della post-season. Alle ore 18.00, invece, l’O.ME.P.S Battipaglia ospiterà le Panthers Roseto per ritrovare la vittoria dopo nove sconfitte consecutive. Sempre alle 18, la RMB Brixia affronterà l’Alama San Martino di Lupari, in una partita fondamentale in ottica play-out.

Le 18.00 è anche l’orario del match tra la Logiman Broni 93 e la Geas Sesto San Giovanni prima del big-match che chiuderà la giornata. Andrà infatti in scena alle ore 20.45 la grande classica degli ultimi anni: Reyer Venezia contro la Famila Wuber Schio. Schio cercherà di mantenere l’imbattibilità mentre per Venezia l’obiettivo è vincere per riavvicinarsi alle rivali.