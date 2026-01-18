Basket femminile, Venezia batte Derthona. Vincono anche Geas e Campobasso nella 15esima giornata di Serie A1

Dopo la netta vittoria di ieri della Famila Wuber Schio ai danni della RMB Brixia, il quindicesimo turno della Serie A1 femminile 2025-2026 di basket è oggi proseguito con le restanti quattro partite. Andiamo a scoprire i risultati finale e l’evoluzione della classifica al termine della giornata.

LOGIMAN BRONI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 68-62

Importante successo casalingo per la Logiman Broni che nel match delle 15.00 batte Sassari e conferma la sesta posizione della classifica. La sfida si rivela equilibrata già dalle battute iniziali, con le lombarde avanti e le isolane ad inseguire. Cvitkovic porta a 6 le lunghezze di vantaggio di Broni prima che le sarde rispondano con Carangelo e Treffers. Nella prima metà del secondo quarto segnano solo Colognesi e Cvitkovic per il +8 ma è la solita Carangelo a tenere vive le speranze di rimonta sassaresi. A fine primo tempo il parziale recita 36-30 per Broni.

Nel secondo tempo il copione è lo stesso, la Logiman mantiene il suo vantaggio e con Cornelius si porta davanti di 12. Alla tripla di Carangelo risponde Milani e nel finale di frazione Egwoh tiene a -8 Sassari. Nei primi minuti dell’ultimo quarto le isolane si rifanno sotto e riescono addirittura a pareggiare con Richards (57-57). I canestri di Turel valgono il +4 ospite ma Broni reagisce e si riporta davanti con Crippa. Nel finale, i liberi di Cornelius e Hayes mettono il punto esclamativo sulla vittoria di Broni. Risultato finale 68-62.

Tabellino: BRO: Cornelius 17, Hayes 13, Cvitkovic, Milani 8, Colognesi 7. SAS: Carangelo 23, Richards 10, Treffers 9, Turel 7, Poindexter 6

O.ME.P.S BATTIPAGLIA-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 50-65

Successo esterno della Geas che batte il fanalino di coda Battipaglia al termine di un match più combattuto del previsto. Inizio subito positivo per le lombarde che si portano avanti di 8 punti grazie a Moore e Roumy. Le campane provano a reagire con Fokke e Cupido ma la Geas è abile ad amministrare il vantaggio. Vantaggio che poi arriva in doppia cifra nel secondo quarto prima che le padrone di casa cerchino di riavvicinarsi con Peoples . 18-28 per Sesto San Giovanni all’intervallo.

Nella ripresa la Geas riinizia da dove aveva interrotto; Moore e Roumy segnano il +17 prima del parziale di Battipaglia che si riavvicina (-8). Moore e Roumy sono però immarcabili e portano le lombarde sul +16 a 10′ dalla fine. Natabou inaugura il quarto periodo ma Cancelli segna il +19 per le ospiti. Nel finale, Cupido e Peoples rispondono ormai inutilmente ai canestri di Scott e Cornelie. Punteggio finale di 50-65 per la Geas che consolida la quarta piazza.

Tabellino: BAT: Natabou 14, Baldassare 10, Peoples 10, Cupido 8, Fokke 6. GEAS: Scott 16, Roumy 15, Moore 12, Cornelie 9, Osazuwa 6

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 73-65

Vittoria interna per Campbasso che blinda il terzo posto battendo l’Alama San Martino al termine di un match equilibrato. Partono molto forti le ospiti con un parziale di 2-11 in apertura grazie soprattutto a Scott. Le molisane reagiscono Meldere e si portano sul -2 con Makurat. La tripla di Giacchetti vale poi il momentaneo vantaggio di Campobasso che poi allunga ulteriormente fino al +10. Hobbs riavvicina l’Alama ma a fine primo tempo il punteggio recita 31-27 per la Molisana.

Nella ripresa Scott riporta avanti le venete ma le padrone di casa sono abile a trovare il nuovo sorpasso ed allungare con Gray e Simon (+8). Sabel segna due volte il -1 ma Madera si mette in proprio e Campobasso vola sul +10. San Martino si riporta pian piano sotto ma Makurat firma il nuovo +10 a 4’46” dalla fine. Sabel è l’ultima a mollare, Trimboli risponde due volte fino alla sirena finale. Punteggio di 73-65 e vittoria di Campobasso.

Tabellino: CAM: Simon 18, Makurat 14, Madera 13, Gray 10, Trimboli 9. SAN: Cvijanovic 19, Scott 16, Hobbs 14, Sabel 13, D’Alie 2

UMANA REYER VENEZIA-DERTHONA 71-62

Non sbaglia Venezia che continua la sua rincorsa al primo posto di Schio battendo Derthona. Primo quarto equilibrato, le lombarde vanno subito avanti ma la Reyer torna sotto e pareggia con Pan. La Reyer poi passa avanti ed allunga con Mavunga e Dojkic. Derthona si riavvicina ma Cubaj e Pasa tengono in vantaggio le venete. Toffolo e Penna rispondono ma nel finale Pan assicura il +11 alla Reyer. All’intervallo lungo è 36-25 per Venezia.

Nella ripresa il copione è lo stesso, le ospiti cercano di rimontare ma le padrone di casa sono sempre abili a respingere i tentativi di rimonta. Charles segna il +11, Dotto risponde ma il vantaggio, a 10′ dal termine, rimane in doppia cifra. Nella seconda parte del quarto conclusivo, la Reyer trova addirittura il +14 con Santucci, chiudendo poi la partita con Pasa. Punteggio finale di 71-62 e vendetta Reyer dopo la vittoria di Derthona in Coppa Italia.

Tabellino: VEN: Mavunga 15, Dojkic 14, Pasa 10, Charles 9, Holmes 7. DER: Kunaiyi-Akpanah 12, Conte 9, Melchiori 8, Fontaine 7, Leonardi 6