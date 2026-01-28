Basket femminile, Schio sconfitta a Praga. Decisiva l’ultima giornata per restare in Eurolega

Si deciderà tutto all’ultima giornata il destino europeo del Famila Schio. La squadra veneta è stata sconfitta in trasferta dall’USK Praga con il punteggio di 78-66 e adesso dovrà vincere per forza la prossima in casa contro le francesi del Bourges per continuare l’avventura in Eurolega con la qualificazione al play-in

Non è bastata al Famila una super prestazione da parte di Jessica Shepard, che ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi. Ottima anche la prova da parte di Costanza Verona, che ha concluso con 15 punti. Praga, invece, trascinato dai 19 punti di Bridge Carleton e dai 15 di Valeriane Ayayi.

Schio va subito sotto 9-0 in due minuti. Il Famila continua a sbandare, mentre Praga allunga ulteriormente con Carleton che firma il 22-9. Nel finale di quarto Schio prova a reagire e chiudere il primo quarto sotto 24-13. Nel secondo periodo Andrè e Verona danno un po’ di energia al Famila, ma Praga tenta ancora l’allungo. Shepard tiene in partita Schio, che chiude sotto di 10 punti all’intervallo (42-32).

Dopo la pausa lunga Schio riparte benissimo e con Conde, Laksa e Verona arriva sul -4. Shepard firma addirittura il -2, ma Praga reagisce con Ayayi e Hof. Nel finale di terzo quarto viene espulso per doppio tecnico il tecnico di Schio, Victor Antonio Lapena, e l’USK ne approfitta subito per allungare. Sottana, però, riporta Schio sul -5 (61-56) con cui si entra negli ultimi dieci minuti. L’USK parte fortissimo e con Salaum e Carleton tocca la doppia cifra di vantaggio e arriva addirittura sul +17. Nel finale Schio riesce solo a limitare i danni, chiudendo sul -12 con termina il match (78-66).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ZVVZ USK PRAGA – BERETTA FAMILA SCHIO 78-66 (24-13, 18-19, 19-23, 17-11)

Praga: Pribylova, Petlanova, Cazorla 9, Carleton 19, Malikova 2, Javanska, Ayayi 15, Salaum 11, Hof 10, Astier 12, Cechova

Schio: Mestdagh, Sottana 3, Zanardi 4, Verona 15, Conde 9, Andrè 6, Badiane 2, Keys, Shepard 20, Laksa 7