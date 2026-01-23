Basket femminile, Schio ospita Campobasso nella 16esima giornata. Trasferta sarda per la Reyer Venezia

La Serie A1 di basket femminile 2025 è pronta a scendere in campo nel weekend per affrontare la sedicesima giornata del campionato. Le partite iniziano a diventare fondamentali ed ogni scontro può rivelarsi decisivo. La vetta della classifica è sempre occupata dalla Famila Wuber Schio, a punteggio pieno con 14 vittorie e zero sconfitte.

Il sedicesimo turno verrà inaugurato sabato 24 gennaio dal match tra Derthona e Battipaglia, in programma alle ore 18. Le piemontesi cercano di restare in zona playoff mentre le campane devono reagire dopo otto ko consecutivi. Il lungo programma della domenica si aprirà invece con la sfida tra la Dinamo Sassari e la Reyer Venezia alle ore 12, con le venete che vogliono continuare l’inseguimento alla capolista Schio.

Proprio la Famila Wuber ospiterà nella partita delle 18 la Molisana Magnolia Campobasso per aggiungere una nuova vittoria al loro storico. Sempre alle 18, Roseto affronterà in casa la Logiman Broni in una sfida valida per gli ultimi piazzamenti playoff. Chiude il programma il match tra Geas Sesto San Giovanni e la RMB Brixia, sempre alle 18. Riposerà invece l’Alama San Martino di Lupari.