Basket femminile: Schio d’autorità, il Famila non concede scampo a Girona in Eurolega

Superba vittoria per il Famila Schio in Eurolega femminile 2025-2026. La squadra allenata da Victor Lapeña piazza il colpo casalingo al PalaRomare, superando per 85-74 lo Spar Girona secondo nel girone A. Un successo che sa non di prenotazione dei play-in per le Final Six, ma quantomeno di certezza di avere chance molto importanti di ritornare a Saragozza. Dominio assoluto, e proprio nel giorno necessario, per Jessica Shepard: 31 punti e 11 rimbalzi. Dall’altra parte 15 a testa per Chloe Bibby, Laura Quevedo e Carolina Guerrero.

Parte forte Girona, o meglio parte forte il duo Bibby-Guerrero, in un primo quarto che vede la difesa scledense in difficoltà contro due delle maggiori realizzatrici della squadra ospite, che arriva in Veneto con un record di 7-2. Poco più di 4 minuti ed è già 6-13, poi Shepard e Badiane invertono la rotta con il parziale di 7-0 della parità. Arrivano poi sia il vantaggio che il punto a punto, ma l’ultima parola ce l’ha Zandalasini per il 23-20 dopo 10 minuti.

Carter e Guerrero rimandano avanti Girona, ma questo è il momento di Zanda, che piazza una delle sue fiammate e, assieme a Shepard, porta le compagne sul 30-25 che obbliga Girona al timeout. Il Famila non si ferma, gli attacchi un po’ sì, ma questo è qualcosa per cui il club arancione può solo ringraziare, dato che mantiene con costanza il suo vantaggio. Nella situazione di controllo opera bene anche Keys tra tiri nella sua zona e liberi, dall’altra parte è anche il talento Jocyte a dare una mano per tenere lo Spar in partita. E, assieme alle compagne, riporta le ospiti sul -2, poi arriva Zanardi ed è 45-40 all’intervallo.

Pronti via, e si riparte con Quevedo che in nemmeno un minuto sfodera un colpo di mano da sei punti in fila: vantaggio Girona, 45-46. Di nuovo si va sul punto a punto, ma se Schio ha tanta consapevolezza un motivo c’è, e ha la forma di un roster che permette di avere Verona e Laksa in grado di colpire al momento giusto, quello che vale il 58-50 con attiva collaborazione della solita Shepard. In pratica, in 4 minuti è ricambiato tutto: Verona spinge ancora fino al 63-53, Conde e Andrè, assieme a Sottana che sa sempre dove, come e quando colpire, mandano il Famila sul 70-58 che appare sul tabellone con 10′ da giocare.

Carter e Jocyte cercano di tenere a galla Girona riducendo a otto i punti di distacco, ma sono ancora le lunghe di Schio (Shepard in testa) a creare infiniti problemi alle dirimpettaie spagnole. Dopo il 76-65 di Shepard non si segna più per due minuti fino alla tripla di Quevedo, ma a quel punto a ogni canestro dello Spar il Famila reagisce prontamente, e poco importa se i nomi indichino abilità diverse eppure belle a vedersi incastrare tra loro come quelle di Verona, Shepard e Conde. A Schio non resta che mandare in porto la situazione: 85-74, le Final Six restano sempre là, con l’occhio vigile davanti.