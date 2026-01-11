Basket femminile: nessun problema per Sassari e San Martino di Lupari in Serie A1

Totalmente in archivio la 14a giornata della Serie A1 2025-2026, ripartita proprio in questi due giorni dopo la pausa dovuta alla Coppa Italia. Lasciati alla domenica gli ultimi due confronti, quelli riguardanti soprattutto le parti di lotta della classifica.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-RMB BRIXIA BASKET 87-60

Missione sesto posto solitario compiuta per il Banco, che ci mette un quarto per carburare prima di imporsi in maniera netta sul club di Brescia. A partire meglio è però l’RMB perché, tolto il 7-0 di Sassari nei primi 2’30”, arriva una lunga e costante fiammata a forti tinte Winkoweska-Tagliamento che vale il 14-18 dopo 10′. Per rivedere canestri ci vogliono tre minuti e mezzo, Turel sblocca tutte da tre, Togliani riporta avanti le ospiti, poi la coppia Treffers-Poindexter concretizza in attacco ciò che la Dinamo fa in difesa e all’intervallo è 36-25.

Al rientro in campo è fuga definitiva per le sarde, che spingono tantissimo su Richards e Boros per arrivare sul +20 a metà terzo quarto. Un tentativo con un parziale di 0-6 Brescia lo fa, ma ci pensa anche Boros a metterci del suo fino al 63-46 con 10′ da giocare. E nell’ultimo quarto a togliere ogni dubbio sull’esito del match, sempre possibile, ci pensa una Sammartino da 11 punti consecutivi e 14 nei primi 19 delle padrone di casa nell’ultimo quarto. Finisce 87-60.

TOP SCORER

SASSARI – Richards 16, Sammartino 14, Poindexter 13

BRIXIA – Winkowska 20, A. Togliani 17, Tagliamento 9

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 90-53

Resta a una sola vittoria Battipaglia, si allontana dalla zona più calda possibile San Martino di Lupari che ora viaggia a quota 8. Nelle prime fasi Natabou è un problema per la difesa giallonera, che però si organizza in breve tempo e trova anche una potente fiammata di Cvijanovic che vale larga parte del 21-16 dopo 10′. I ritmi restano piuttosto sostenuti nel secondo periodo: da una parte il blocco italiano, dall’altra Natabou con aiuto di Cupido e Georgieva ed ancora a 6’30” dall’intervallo è 31-26. Hobbs, Gilli, D’Alie e Del Pero siglano un 7-0 per San Martino, Scott consolida e all’intervallo si va sul 45-34.

Continua lento, ma inesorabile l’allungo da parte dell’Alama, con la serata di Cvijanovic che rimane da rimarcare. E del resto può pure contare sull’apporto di Scott e Sabel, mentre il divario tecnico continua a farsi ampio. A 10′ dal termine è 61-45, poi nell’ultimo quarto alla squadra di casa entra semplicemente di tutto, come si evince chiaramente dal parziale di 29-7 con il quale vengono certificati gli ultimi 10 minuti.

TOP SCORER

SAN MARTINO DI LUPARI – Cvijanovic 23, Scott 15, Hobbs 13

BATTIPAGLIA – Natabou 18, Peoples 16, Potolicchio 8

CLASSIFICA

1 Schio 26

2 Venezia 22

3 Campobasso 20

4 Sesto San Giovanni, Derthona 14

6 Sassari 12

7 Broni

8 Roseto, San Martino di Lupari 8

10 Brixia 4

11 Battipaglia 2