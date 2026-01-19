Basket femminile, le migliori italiane della 15a giornata di A1. Keys e Zanardi decisive per Schio, bene anche Madera e Cubaj

La Serie A1 di basket femminile ha completato nel weekend appena trascorso la quindicesima giornata della regular season 2025-2026, dove hanno ben figurato le giocatrici italiane risultato anche decisive in alcune occasioni per le loro squadre: scopriamole quindi insieme.

16 punti di Jasmine Keys nel largo successo esterno della Famila Wuber Schio sulla RMB Brixia (50-110), con 11 punti per l’ex di turno Carlotta Zanardi e 10 di Costanza Verona – 19 punti di Marzia Tagliamento tra le fila delle bresciane. 8 punti di Alice Milani nell’affermazione casalinga della Logiman Broni sulla Dinamo Sassari (68-62), con Debora Carangelo ultima ad arrendersi tra le sarde con 23 punti. 3 punti di Adele Cancelli e 2 di Beatrice Attura nel colpo fuori casa della Geas Sesto San Giovanni contro l’O.ME.P.S. Battipaglia (50-65), con 10 punti di Francesca Baldassare per le campane.

Sara Madera contribuisce alla vittoria della Magnolia Campobasso contro l’Alama San Martino di Lupari (73-65) con 13 punti al pari di Stefania Trimboli con 9 punti – 2 punti di Rae Lin d’Alie per le patavine. Nel match che chiudeva la giornata di Serie A1 l’Umana Reyer Venezia regola in casa la Autosped G BCC Derthona (71-62) grazie anche ai 10 punti di Francesca Pasa e alla doppia doppia di Lorela Cubaj con 6 punti e 10 rimbalzi – 9 punti di Anastasia Conte e 8 di Francesca Melchiori per le piemontesi.