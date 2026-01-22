Basket femminile, la Reyer Venezia cade in casa in Eurolega contro il Fenerbahce

Non riesce l’impresa alla Reyer Venezia nella decima giornata della seconda fase dell’Eurolega di basket femminile. La squadra italiana è stata sconfitta dalla capolista Fenerbahce con il punteggio di 71-61. Venezia è ancora in corsa per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, ma sarà decisiva la prossima sfida con la squadra ungherese DVTK Miskolc.

Per Venezia la migliore è stata Ivana Dojkic con 17 punti ed in doppia cifra ha concluso anche Stephanie Mavunga con 13 punti. Il Fenerbahce, invece, è stato trascinato dai 18 punti di Gabby Williams e Iliana Rupert ed in doppia cifra ha chiuso anche Emma Meesseman con 12 punti.

Avvio subito lanciato da parte del Fenerbahce, che ha chiuso il primo quarto in vantaggio di nove punti (18-27). Il dominio da parte delle turche, guidate dai canestri di Williams e Rupert, prosegue nel secondo quarto, con il Fenerbahce avanti di 21 punti alla pausa lunga. Nel terzo quarto Venezia prova a reagire e torna sul -10. Negli ultimi dieci minuti il Fenerbahce amministra il vantaggio e chiude 71-61.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – FENERBAHCE ISTANBUL 61-71 (18-27, 12-24, 19-8, 12-12)

Venezia: Charles 4, Nicolodi, Pan, Pasa 9, Cubaj 7, Dojkic 17, Fassina 3, Santucci 4, Mavunga 13, Holmes 4, Hassan, D’Este

Fenerbahce: Uzun 8, Cakir 5, Williams 18, Meesseman 12, Rupert 18, Vural, McCowan, Allemand 4, Milic 6