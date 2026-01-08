Basket
Basket femminile, la Famila Schio ospita Broni in Serie A1. Impegni in trasferta per Reyer Venezia e Campobasso
Dopo aver fatto spazio alla Final Eight di Coppa Italia lo scorso weekend, la Serie A1 di basket femminile torna subito in campo nel fine settimana alle porte con tre anticipi previsti sabato mentre domenica 11 gennaio sono in programma le ultime due partite valevoli per la quattordicesima giornata: andiamo a scoprire quindi cosa ci attende.
Sabato 10 gennaio si parte con due match in contemporanea alle ore 18:00: la Famila Wuber Schio campione d’Italia ospita al PalaRomare la neo-promossa Logiman Broni per confermarsi in vetta alla classifica e tenere a distanza di sicurezza le dirette inseguitrici; La Molisana Magnolia Campobasso fa visita invece all’Autosped G BCC Derthona Tortona finalista di Coppa Italia, con le molisane attualmente al terzo posto in graduatoria.
Alle ore 20:30 l’Umana Reyer Venezia affronta l’altra neo-promossa ovvero la People Strategy Panthers Roseto per cancellare la cocente delusione della Coppa Italia, con le oro-granata estromesse in semifinale dalla sorprendente Tortona che ha dovuto poi cedere nell’atto conclusivo alla corazzata Schio. Passando poi a domenica 11 gennaio, alle ore 15:00, la Dinamo Sassari attende al PalaSerradimigni la RMB Brixia per accorciare in classifica sulle squadre che la precedono mentre le lombarde puntano al terzo successo stagionale. Chiude il programma il match delle ore 18:00 la sfida tra l’Alama San Martino di Lupari e l’O.ME.P.S. Battipaglia, mentre osserverà un turno di riposo la Geas Sesto San Giovanni.