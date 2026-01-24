Basket femminile, Derthona soffre ma batte Battipaglia nell’anticipo di Serie A1

L’Autospeed BCC Derthona soffre fino alla fine ma negli ultimi minuti riesce ad avere la meglio sull‘O.ME.P.S Battipaglia nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Punteggio di 73-69 per le piemontesi che tornano alla vittoria dopo due pesanti sconfitte. La partita, molto equilibrata, è stata risolta solo nel finale, con le campane che subiscono il loro nono ko consecutivo. Top scorer del match Anastasia Conte e Anaya Peoples con 16 punti.

Fontaine e Penna regalano il 4-0 iniziale alle padrone di casa prima che Battipaglia inchiodi la parità grazie a Natabou. La tripla di People regala il primo vantaggio alle ospiti ma Derthona piazza un parziale di 7-0 per il momentaneo +8. Poi sono Fontaine e Fondren a regalare alle piemontesi la doppia cifra di vantaggio ma le campane accorciano con Day Wilson. La tripla di Peoples porta -3 le ospiti ma è la tripla di Leonardi a chiudere il primo quarto. Dopo 10′ il parziale recita 27-23 per Derthona.

Nel secondo quarto, le campane sono più minacciose e con il canestro di Baldassarre firmano il -1. Penna e Fondren reagiscono ma Cupido tiene a contatto le ospiti (-4). Con un nuovo canestro di Fondren, Derthona si riporta a +6 ma Battipaglia risponde con la tripla di Day Wilson. Nel finale di quarto a Giorgieva risponde Fontaine per il nuovo +6. All’intervallo lungo, le piemontesi conducono per 45-39.

La ripresa parte con il -1 firmato da Day Wilson che anticipa la tripla di Fondren. A Cupido risponde ancora Fontaine e le campane incredibilmente non riescono a sorpassare le avversarie. Ci prova più tardi Georgieva a siglare il nuovo -1 ma Derthona riallunga nuovamente con Fondren. Il tanto sperato pareggio arriva però subito dopo con Cupido che fissa il 54 pari. Nei secondi finali, Peoples risponde Toffolo. 56-56 a fine terzo quarto.

Nella frazione decisiva va in scena un testa a testa degno di nota. Dotto sigla il vantaggio delle padrone di casa ma Peoples firma il sorpasso campano. Con Conte le piemontesi trovano il +3 ma Baldassarre infila la tripla del 65 pari. A 2′ dalla fine però Derthona piazza un parziale di 5-0 grazie a Kunaiyi-Akpanah e Melchiorre che taglia le gambe a Battipaglia. Peoples e Baldassare riportano a -2 le ospiti 36″ dalla fine ma i liberi di Conte mettono il punto esclamativo sulla vittoria di Derthona.