Basket femminile, al via il nuovo format della Final Eight di Coppa Italia. Schio la squadra da battere
Manca sempre meno alla Final Eight di Coppa Italia di basket femminile 2026. Il campionato lascerà infatti spazio dal 4 al 6 gennaio a tre giornate dedicate alle fasi finali della Coppa Italia. Per la prima volta in assoluto, le squadre si affronteranno in gare ad eliminazione diretta fino alla finale. Si partirà domenica, con i quarti di finale in programma presso la Cittadella dello Sport di Tortona.
Otto le squadre che cercheranno di aggiudicarsi la Coppa tricolore, l’anno scorso vinta dalla Famila Wuber Schio. Proprio Schio aprirà, alle ore 14, il programma dei quarti di finale sfidando le Roseto Phanters, già battute due settimane fa. La vincente di questo match affronterà lunedì 5 gennaio in semifinale una tra Geas Sesto San Giovanni e Dinamo Sassari, impegnate alle 16.15 nel secondo quarto di finale.
Alle 18.30 scenderanno in campo La Molisana Magnolia Campobasso e la BCC Derthona in una delle partite più equilibrate per il passaggio del turno. Chiuderà il programma dei quarti di finale la sfida tra la Reyer Venezia e Broni delle ore 20.45, al termine delle quale si delineerà la composizione della seconda semifinale. Le veneziane, dopo la sconfitta in finale contro Schio dell’anno scorso, puntano quest’anno a battere la Famila Wuber, favorita numero uno per la vittoria. Attenzione però anche a Campobasso, squadra molto pericolosa nelle partite secche.
Dopo le semifinali di lunedì 5, la finale verrà disputata martedì 6 gennaio sul parquet della Nova Arena con palla a due in programma alle ore 18.