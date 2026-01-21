Basket, Europe Cup: Sassari perde a Izmir e dice addio all’Europa

Quarta sconfitta consecutiva per la Dinamo Sassari nella seconda fase di Europe Cup e playoff ormai irraggiungibili per i sardi. A Izmir, l’antica Smirne, arriva il ko contro lo Aliaga Petkimspor – che invece ha sin qui un percorso netto – e per i ragazzi di Mrsic la corsa si chiude qui, con gli ultimi due turni di Europe Cup che serviranno solo per l’onore.

Dopo un lungo botta e risposta iniziale, il primo piccolo strappo lo dà Sassari, spalle al muro e obbligata a vincere, che poco dopo metà quarto trova con Nathan Johnson il +5. L’Aliaga Petkimspor resta, però, in scia, impatta il risultato a 2’ circa dal primo stop, ma nel finale di quarto Jacob Everse Pullen e Rashawn Thomas firmano i punti per il 20-25 con cui si chiude il parziale.

Insiste Sassari a inizio secondo quarto, ritoccando il massimo vantaggio sul +7, e si continua con l’elastico per buona parte della prima metà del periodo, con i sardi che non scappano via e i turchi che non riescono a ricucire il gap. E quando i padroni di casa tornano a un possesso pieno di svantaggio arriva la tripla di Zanelli a rilanciare la Dinamo. Prova ad alzare il ritmo l’Aliaga Petkimspor nella seconda metà di quarto e prima impatta il risultato con Floyd, e poi trova sorpasso e allungo con Whittaker e Franke e si va al riposo sul 47-43.

Prova la fuga la squadra di casa a inizio ripresa, allunga sul +7, ma un piccolo contro parziale di Sassari, con una giocata da tre punti di Visconti, riporta l’equilibrio sul parquet di Smirne. Resta, però, avanti l’Aliaga Petkimspor che scavalla metà quarto con due possessi pieni di vantaggio e che poi tocca il massimo vantaggio del match sul +13. Ora fatica Sassari a restare in partita, con Visconti a fermare l’emorragia, poi tre liberi di Pullen riportano gli ospiti in singola cifra di svantaggio. Ma i turchi gestiscono il finale di quarto e si va all’ultimo stop sul 66-57.

Ancora Pullen, Zanelli e McGlynn provano a riaprire i giochi a inizio ultimo quarto, con Sassari che accorciano sul -3. Dopo 3’30” McGlynn firma il pareggio, ma subito arriva un parziale dei turchi che tornano sul +6. É la spallata decisiva, con Sassari che non ha più la forza di reagire e i padroni di casa allungano e controllano, con il match che si chiude sul 82-70. Per Sassari, dunque, é addio alla corsa playoff in Europa.