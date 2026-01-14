Basket, Europe Cup: Sassari cade col Casademont Saragozza. Playoff lontanissimi

Non si sblocca Sassari nella seconda fase della Europe Cup e arriva il terzo ko consecutivo, questa volta in casa contro il Casademont Saragozza. Dopo un primo quarto in equilibrio sono gli spagnoli ad allungare e anche se non chiudono il discorso non permettono ai sardi di rientrare in partita.

Vive sul filo dell’equilibrio la prima parte del match, con il primo squillo che arriva a metà quarto con il canestro di Rashawn Thomas per il +5 di Sassari. Risponde, però, la squadra spagnola e a 3’ dalla fine del primo parziale arriva il contro sorpasso. Si continua, però, a giocare un match equilibrato e, così, si va al primo stop con Saragozza avanti 19-21.

A inizio secondo quarto sono Robinson e Traore a provare l’allungo per gli spagnoli, che vanno sul +9 poco dopo metà parziale. Reagisce Sassari, che però continua a dover inseguire, con Saragozza che continua a viaggiare più volte vicina alla doppia cifra di vantaggio. Fatica Sassari e, così, alla fine si va al riposo con Saragozza in vantaggio per 34-42, con 8 punti di Nicholas McGlynn.

Parte meglio Sassari nella ripresa, con i padroni di casa che tornano fino al -4 dopo poco meno di 2’ di gioco. Ma arriva subito la reazione degli spagnoli, che velocemente scappano via sul +11 e obbligano Mrsic al time-out. Faticano i sardi a rientrare in partita e match che resta con gli iberici vicini alla doppia cifra di vantaggio e si va all’ultimo stop sul 52-65.

Non cambia la musica nell’ultimo quarto, con Saragozza che gestisce il vantaggio accumulato, mentre i sardi non riescono a riaprire i giochi. Anzi, sono gli spagnoli ad ampliare il gap, toccano anche il +20, e alla fine il Casademont Saragozza si impone per 75-94, conquistando la sua prima vittoria nel girone. Per Sassari, invece, terzo ko e i playoff sono ormai quasi compromessi.