Basket, Europe Cup: Reggio Emilia batte il Bosna Sarajevo con Thor e resta a punteggio pieno

Terzo successo su tre partite per Reggio Emilia nella seconda fase della Europe Cup di basket e successo netto per gli emiliani contro il Bosna Sarajevo, con i padroni di casa che soffrono un tempo, poi nella ripresa scappano via e chiudono il discorso.

Parte bene Reggio Emilia, che sospinta dai punti di Tomas Woldetensae allunga subito nei primi minuti e con la tripla di Caupain tocca il +10 a metà primo quarto. Non riescono a entrare in partita i bosniaci, fermi a 5 punti segnati, e così Reggio scappa via, arrivando anche sul +16 prima che gli ospiti trovino nuovamente la via del canestro. Un contro parziale riavvicina il Bosna e si va al primo stop sul 21-14.

Continua a spingere la squadra ospite, che dopo aver rischiato di deragliare subito è rientrata in partita, arrivando fino al -2 dopo 2’ del secondo quarto. Prima Barford e poi Severini rilanciano Reggio Emilia, e Stephen Brown firma il nuovo +9 a metà quarto. Ancora un tira e molla, con i bosniaci che tornano a -5 e gli emiliani che riallungano, con la tripla di Brown che vale la doppia cifra di vantaggio. Alla fine l’ultimo canestro è di Atic da oltre l’arco per il 41-32 con cui si va al riposo, con 8 punti di Bryson Williams per Reggio Emilia.

La svolta, però, c’è a inizio ripresa. Si scatenano, infatti, JT Thor e Troy Caupain e in due firmano un parziale di 10-0 che fa scappare via Reggio Emilia. È sempre Thor a dettare il ritmo per la formazione emiliana – per lui 12 punti in poco più di metà quarto – e padroni di casa che toccano il +20 di vantaggio. Ora è fuga di Reggio Emilia e un terzo quarto dominato si chiude con Reggio avanti 71-44.

Non rallenta la squadra di Priftis a inizio quarto quarto, arriva anche a +30 di vantaggio, e può così gestire il vantaggio. Non rischia nulla Reggio Emilia nell’ultimo parziale e, alla fine, arriva la terza vittoria su tre nella seconda fase e passo fondamentale verso i playoff. Il match finisce 93-67 per Reggio Emilia, con Thor top scorer con 21 punti, Bardord 15 e Caupain con 14.