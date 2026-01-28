Basket femminile, Eurolega: la Reyer Venezia vince soffrendo contro le ungheresi del DVTK in Eurolega

La Reyer Venezia soffre nel finale ma riesce comunque a battere DVTK Huntherm nel match valido per la seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026. Punteggio finale di 69-71 e vittoria fondamentale in ottica girone grazie al canestro di Ivana Dojkic. Le venete, hanno nell’ultimo quarto sciupato tutto il loro vantaggio, salvandosi solo con il canestro della croata. La migliore, tra le fila della Reyer, è stata Joyner Holmes con 17 punti.

Dopo un inizio di partita equilibrato, sono le magiare a trovare il primo vantaggio di +6 grazie alla tripla di Lelik. Le venete prima si riavvicinano con Dojkic e poi sorpassano con Cubaj e Santucci. Il parziale ospite si allunga e con i canestri di Charles e Cubaj, la Reyer vola sul +7. Le ungheresi tornano a segnare con la tripla di Westbeld e si riportano sul -2 grazie a Ginzo. Nel finale, Venezia rimane avanti con Charles. A fine primo quarto il parziale recita 18-22 per la Reyer.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Charles per il nuovo +7. Le padrone di casa cercano di riportarsi sotto con Lelik ma Mavunga firma la doppia cifra di vantaggio. Con Mavunga e Santucci, le ospiti continuano a segnare, approfittando del digiuno delle ungheresi. Lelik porta a -12 DVTK con una tripla ma Holmes e Fassina segnano il massimo vantaggio (+17). Nel finale di frazione, Charles è protagonista. Venezia, all’intervallo, è avanti 32-47.

Nella ripresa la Reyer mantiene inizialmente in vantaggio grazie alla solita Charles. Il parziale di 5-0 delle magiare le riporta sul -10 ma Venezia risponde con Holmes e Cubaj (+12). Nella fase centrale entrambe le squadre faticano a segnare fino alla tripla di Pasa che vale il +13 ospite. I liberi di Ginzo riavvicinano DVTK ma nel finale la tripla di Santucci ed il libero di Pasa valgono il nuovo +13. A 10′ dalla fine il punteggio recita 48-61 per la Reyer.

Il quarto decisivo si apre con le due triple consecutive di Toman che valgono il -7 ungherese. Venezia risponde con quattro punti di Holmes (+9) ma Ginzo e Lelik riavvicinano pericolosamente le padrone di casa (-5). La Reyer si riprende nuovamente con il canestro di Holmes ma Aho segna tre punti di fila per il -4 a 3′ dalla fine. Dojkic segna un canestro fondamentale ma Toman firma il -2 DVTK a 30″ dalla sirena. Dojkic fa 0/2 ai liberi mentre Lelik non sbaglia; 69 pari ad 8″ dalla fine. Dojkic si rifà subito segnando il jump shot che vale la vittoria. Punteggio finale di 69-71 e quinto successo europeo per la Reyer.