Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia. La Virtus Bologna regola Treviso e resta in vetta

Prima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest’oggi che hanno completato il sedicesimo turno: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

OPENJOBMETIS VARESE-UMANA REYER VENEZIA 94-106

Colpo esterno dell’Umana Reyer Venezia che batte a domicilio l’Openjobmetis Varese per 94-106 rimanendo così quarta in classifica. Gli oro-granata impongono il proprio ritmo fin dal primo quarto (25-31), con Varese che reagisce nella seconda frazione portandosi addirittura a +10 all’intervallo lungo (59-49). Nella ripresa l’Openjobmetis preme sull’acceleratore e vola addirittura a +19 (70-51), con la Reyer che non si scompone e grazie ad un break micidiale di21-0 mette la freccia (74-80) conservando sette lunghezze di vantaggio alla terza sirena. Nel parziale conclusivo Varese non riesce più ad impensierire gli avversari avendo pagato la rimonta del quarto precedente, con Venezia che s’invola al successo finale col punteggio di 94-106.

TOP SCORER

Varese: Alviti 22, Renfro 20, Stewart 16

Venezia: Horton 20, Valentine 19, Cole 18

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GUERRI NAPOLI 78-84

La Guerri Napoli fa saltare il fattore campo a Sassari prevalendo sulla Dinamo per 78-84 alla presenza di Achille Polonara sugli spalti del PalaSerradimigni. Partenopei avanti di un possesso pieno alla prima sirena (17-20), con la Dinamo che rimane a contatto nel secondo quarto mordendo le caviglie agli ospiti prima di rientrare negli spogliatoi (37-39). Dopo la pausa di metà partita si prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto: dopo 30’ Napoli rimane avanti di quattro punti (57-61), con gli uomini di coach Alessandro Magro che scappano nel quarto conclusivo senza concedere diritto di replica ai sardi per il 78-84 con cui trovano il successo esterno e conservano il settimo posto in classifica.

TOP SCORER

Sassari: Thomas 15, Mezzanotte 13, Buie 11

Napoli: Mitrou-Long 19, El Amin 18, Flagg 16

APU OLD WILD WEST UDINE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85-90

L’Unahotels Reggio Emilia sfata il tabù trasferta e trova il primo sigillo stagionale lontano dal PalaBigi contro l’APU Old Wild West Udine per 85-90. Match subito a punteggio elevato dopo 10’ di gioco (22-25), con i friulani che aumentano l’intensità nel secondo parziale andando a +8 (46-38). Nel terzo quarto la Reggiana riprende a macinare gioco e punti e opera il sorpasso (52-53), subendo però la reazione dei padroni di casa che non mollano e rimangono a -2 alla terza sirena (64-66). Nella frazione conclusiva l’APU riesce a mantenere un piccolo margine (82-77), con Reggio Emilia che piazza un contro-break di 6-0 per ribaltare l’inerzia e trovare la fuga decisiva per l’85-90 con cui l’Unahotels piega la resistenza della mai doma Udine.

TOP SCORER

Udine: Mekowuli 17, Calzavara 15, M. Alibegovic 14

Reggio Emilia: Barford 26, Caupiain 23, Beown 13

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NUTRIBULLET TREVISO 88-77

La Virtus Bologna continua a guardare tutti dall’alto verso il basso in classifica dopo la vittoria casalinga contro la Nutribullet Treviso per 88-77. I campioni d’Italia partono subito forte con un primo quarto da 21-10, incrementando ulteriormente il gap nel parziale seguente fino al +19 con cui si chiude il primo tempo (48-29). La Nutribullet non riesce a contrastare lo strapotere offensivo della corazzata bolognese, che dilaga nella ripresa fino al +25 (69-44) concedendo qualche punto agli avversari per il 72-54 alla terza sirena. Treviso vuole comunque onorare l’impegno fin in fondo e riesce a risalire addirittura fino al -9 (81-72), ma la Virtus replica prontamente mantenendo i nervi saldi per l’88-77 con cui esulta di fronte al pubblico amico per rimanere al primo posto in classifica a quota 26 punti.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Alston Jr. 18, Diouf 17, Morgan 17

Treviso: Macura 26, Pinkins 16, Torresani 13

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-GERMANI BRESCIA 71-76

La Germani Brescia regola in rimonta l’Acqua San Bernando Cantù per 71-76 e insegue sempre a solo due punti di distanza la Virtus Bologna in graduatoria. I padroni di casa neo-promossi si aggiudicano il primo quarto (21-20), con la compagine di coach Nicola Brienza che rimane a +5 prima dell’intervallo di metà sfida (41-36). Reazione della Germani al rientro (43-45), con Cantù che ribatte colpo su colpo e mantiene un possesso pieno di vantaggio all’ultima pausa breve (56-53). Nella frazione decisiva la Germani cerca di piazzare la zampata decisiva ma l’Acqua San Bernardo non molla fino alla fine (71-72), ma la Leonessa mantiene i nervi saldi nei minuti finali e trova il blitz fuori casa col punteggio di 71-76.

TOP SCORER

Cantù: Green 16, Chiozza 15, Sneed 10

Brescia: Della Valle 17, Burnell 15, N. Ivanovic 11