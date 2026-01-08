Basket, Trieste ko con lo Szolnoki in Champions League: si va alla bella

Servirà un’altra impresa alla Pallacanestro Trieste per conquistare l’accesso alla seconda fase della Basketball Champions League, dopo che i friulani hanno perso in casa la seconda sfida dei play-in contro gli ungheresi dello Szolnoki Olajbanyasz. Una qualificazione che sembrava essere stata messa quasi al sicuro nel match d’andata, con i friulani che in terra ungherese si erano imposti con un netto 62-82. Serviva bissare il successo anche al PalaTrieste, ma una giornata no in attacco obbligherà i triestini a gara 3 in Ungheria.

Parte decisamente in salita la sfida per Trieste, che nei primi minuti non trova sbocchi in attacco, con un 2/8 dal campo in metà primo quarto e lo Szolnoki prova una prima fuga sul 4-12 per gli ungheresi. Continua a spingere la squadra ospite, con i padroni di casa incapaci di sbloccarsi e lo Szolnoki tocca addirittura il +18 in un primo quarto da incubo per Ruzzier e compagni. Serve una tripla di Moretti a muovere il tabellino di nuovo per Trieste, che prova nel finale di quarto a limitare i danni con un controparziale di 9-0 e si va al primo stop sul 13-22 per lo Szolnoki.

Riprende a correre, però, la squadra ungherese a inizio secondo quarto e gap che torna ad ampliarsi, con Trieste che dopo aver sistemato l’attacco sta però soffrendo tantissimo in difesa, con 13 punti al passivo in 3’ di parziale. Lo Szolnoki supera anche i 20 punti di vantaggio, ma ancora una volta Trieste prova a rispondere e dimezza lo svantaggio. Così un primo tempo a dir poco schizzofrenico si chiude con lo Szolnoki avanti 36-44, con Trieste che in un paio di occasioni ha rischiato di crollare definitivamente, ma che è ancora, almeno sulla carta, in partita.

Mini parziale per Trieste a inizio ripresa per il -2 e match completamente riaperto. Ora l’elastico vede lo Szolniki sempre avanti, ma con un paio di possessi pieni di vantaggio al massimo e friulani pienamente in gioco. Ruzzier, Toscano-Anderson, Ramsey e Moretti salgono in cattedra, con l’azzurro che firma addirittura il -1, poi però una tripla di Somogyi manda le squadre all’ultimo stop con gli ospiti avanti 66-70.

Tutto in dieci minuti, dunque, e il primo canestro dell’ultimo quarto è una tripla di Ramsey e poi canestro di Deangeli che firma il sorpasso e primo vantaggio per Trieste. Dopo un botta e risposta, però, sono nuovamente gli ungheresi a provare un piccolo allungo e firmano il +6 a 4’ dalla fine. Non riesce a rispondere questa volta Trieste, scappa via lo Szolnoki che alla fine si impone per 80-89, obbligando i friulani a giocare gara 3 in Ungheria martedì prossimo. Non bastano a Trieste i 18 punti di Jahmi’us Ramsey, mentre top scorer di giornata è Le’Tre Darthard con 33 punti.