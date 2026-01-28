Basket, Champions League: Trieste crolla nel finale e perde contro La Laguna Tenerife

Si è appena conclusa alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna la sfida valevole per la seconda giornata del Round of 16 della Basketball Champions League e in campo sono scesi i padroni di casa del La Laguna Tenerife e la Trieste Pallacanestro. E i friulani, dopo 30 minuti ottimi, crollano nel finale e subiscono un brutto ko che complica la corsa ai playoff.

Parte meglio la squadra di casa, che prova un primo allungo dopo un paio di minuti del primo quarto. Poco prima di metà quarto gli spagnoli toccano il +5, ma poi Candussi e Brown riportano a un solo possesso di svantaggio Trieste e, alla fine, il tira e molla si chiude con La Laguna Tenerife avanti 23-20.

Musica che cambia nel secondo parziale, con Trieste che piazza subito un parziale di 5-0, ma risponde la formazione di casa che torna a fare da lepre. Si lotta punto a punto fino a poco più di 4’ dall’intervallo, quando prima la tripla di Uthoff e poi quella di Toscano-Anderson firmano il +6 per Trieste. È sempre la coppia friulana a far scappare via gli ospiti sul +11 e alla fine è la tripla di Brooks che fissa il punteggio sul 38-51 all’intervallo.

La ripresa parte con le due squadre che rispondono colpo a colpo alle marcature avversarie, con Trieste che così gestisce la doppia cifra di vantaggio. La tripla del solito Toscano-Anderson vale il nuovo +16 e massimo vantaggio per Trieste, con La Laguna Tenerife che cerca di reggere l’urto, non permette agli ospiti di chiudere il match e si va all’ultimo stop sul 60-70.

Accorcia ancora il divario la squadra spagnola, anche se Brown e Brooks nei primi minuti rispondono colpo su colpo a Tenerife. Shermadini e Fitipaldo, però, firmano il nuovo -5 per i padroni di casa, con Toscano-Anderson che prova a fermare la rimonta, ma ancora Shermadini e poi Huertas firmano il -3. Rimonta che si conclude a 2’40” dalla fine, quando la tripla di Fitipaldo obbliga Trieste a rifare tutto da capo. Ma a continuare a correre è La Laguna Tenerife, che con due triple di Aaron Doornekamp scappa via. Prova a riaprirla Colbey Ross, che firma il -4 a 1’12”, con Jarrod Uthoff che firma il -1 a 47″. Ma Markel Brown manca il canestro del sorpasso e vince La Laguna Tenerife 84-82, con Bruno Fitipaldo top scorer con 17 punti, mentre per Trieste non bastano i 15 punti di Brown, i 14 di Toscano-Anderson e i 13 di Uthoff.