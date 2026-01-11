Basket, Bologna rimonta Venezia e Brescia supera Tortona. Trieste si prende le Final Eight

In attesa del posticipo tra Napoli e Milano, match fondamentale soprattutto per i campani che con un successo sarebbero qualificati per le Final Eight di Coppa Italia, la quindicesima giornata ha visto soprattutto le vittorie della Virtus Segafredo Bologna e della Germania Brescia. Un successo con una clamorosa rimonta da parte della Virtus, che mantiene la vetta della classifica, vincendo 81-75 sul campo della Reyer Venezia dopo aver recuperato diciassette punti di svantaggio. Decisivo un clamoroso ultimo quarto da 26-7 per una Virtus trascinata dai 17 punti di Matt Morgan, mentre a Venezia non sono bastati i 16 punti di Kyle Wiltjer.

La Germani Brescia mantiene il passo della Virtus Bologna, restando a -2 dalla squadra di Ivanovic. Finisce 92-86 per i lombardi contro la Bertram Tortona, che sono risaliti anche dal -10 con un ottimo secondo tempo. I principali protagonisti sono soprattutto Jason Burnell e Miro Bilan, con il primo che mette a referto 19 punti e 9 rimbalzi ed il secondo chiude con la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi. I piemontesi hanno avuto un Arturs Strautins da 21 punti.

Stacca il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia la Pallacanestro Trieste che supera 84-79 l’Acqua San Bernardo Cantù, facendo suo il match in un finale rocambolesco, dove Cantù ha avuto anche prima il tiro del sorpasso e poi anche la palla del pareggio. Jahmi’us Ramsey con 20 punti, mentre il migliore per Cantù è stato Oumar Ballo con 20 punti e 9 rimbalzi.

Continua l’ottimo momento dell’APU Udine, che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite. I friulani superano 82-75 la Vanoli Cremona, con il solito Mirza Alibegovic grande protagonista con 17 punti. Torna al successo la Nutribullet Treviso, il primo al ritorno di Marcelo Nicola sulla panchina dei veneti, che vince un match tiratissimo contro la Openjobmetis Varese per 86-83. Briante Weber gioca una partita clamorosa da 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist (36 di valutazione), ma sono le triple di Abdur-Rakhman a costruire la rimonta trevigiana, oltre alle giocate finali di Torresani e Chillò. A Varese non basta, invece, uno strepitoso Carlos Stewart, che mette a referto 34 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA 15A GIORNATA

Unahotels Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari 90-68 (giocata ieri)

Trapani Shark – Dolomiti Energia Trento 11-26 (giocata ieri)

Nutribullet Treviso – Openjobmetis Varese 86-83

Pallacanestro Trieste – Acqua San Bernardo Cantù 84-79

Apu Old Wild West Udine – Vanoli Basket Cremona 82-75

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 75-81

Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona 92-86

Guerri Napoli – EA7 Emporio Armani Milano (in programma domani)

CLASSIFICA: Bologna 26, Brescia 24, Tortona, Milano*, Venezia 20, Trento, Trieste 14, Napoli*, Udine, Varese, Cremona, Sassari 12, Trapani** 10, Reggio Emilia 8, Treviso, Cantù 6

*Una partita in meno

** Penalizzazione di -10 punti