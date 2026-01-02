Basket, 80 minuti per decidere le qualificate alla Coppa Italia

Si disputa questo fine settimana il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di basket e con due giornate alla fine del girone d’andata è apertissima la corsa alle Final Eight di Coppa Italia, con ben otto squadre ancora in corsa per gli ultimi tre posti disponibili. Anche se l’incognita Trapani potrebbe cambiare le carte in tavola.

Si parte con lo scontro diretto tra Napoli e Varese domani pomeriggio, con l’anticipo della quattrodicesima giornata che vede di fronte i campani – attualmente ottavi con 12 punti – e i lombardi, che inseguono a quota 10 punti. Se Napoli vince mette un’ipoteca quasi certa sulla Coppa Italia, mentre un successo di Varese riaprirebbe i giochi.

Trasferta sarda, invece, per Brescia, con i vicecampioni d’Italia comodamente in vetta alla classifica con Bologna, mentre per Sassari un successo vorrebbe dire restare in corsa per le Final Eight, mentre un ko al 99% vorrebbe dire niente qualificazione. Sempre domenica altro scontro diretto, quello tra Trento e Trieste. Gli ospiti sono appaiati a Napoli in classifica, con i trentini che inseguono a un successo di distanza. Vale lo stesso discorso fatto per Napoli-Varese, se Trieste vince mette le mani sulle Final Eight, mentre un successo della Dolomiti Energia riaprirebbe tutti i giochi.

Obiettivi molto diversi, invece, in Cremona-Reggio Emilia, con i lombardi anch’essi in corsa per la Coppa Italia, con 10 punti in classifica, mentre gli emiliani sono pericolosamente penultimi e cercano un successo per staccare la zona retrocessione. Sogna il colpaccio Udine, anch’essa a quota 10 punti, con la formazione neopromossa che – però – sarà impegnata sul difficilissimo campo dell’Olimpia Milano, con i ragazzi di Peppe Poeta che vogliono avvicinare la coppia di testa.

Cantù-Tortona, invece, è fondamentale per i padroni di casa, reduci da 6 ko di fila che li hanno riportati in piena zona retrocessione, mentre i piemontesi sono già certi di un posto nelle Final Eight, ma vogliono comunque consolidare la propria posizione. Lunedì sera, infine, si gioca Venezia-Treviso, derby veneto con i padroni di casa che stanno volando e sono quarti in classifica – appaiati a Milano e Tortona – mentre Treviso è ultima e a caccia di punti salvezza.

Discorso a parte merita, al momento, la sfida di domenica sera tra Bologna e Trapani. Le feroci polemiche delle ultime settimane hanno raggiunto il culmine negli ultimi giorni, con il tribunale federale che ha punito con altri 3 punti di penalizzazione la squadra, ora a 12 punti con Napoli e Trieste. La situazione è complicata, e il rinvio della partita è più che probabile, con Trapani che ufficialmente avrebbe solo sei giocatori disponibili per la partita.