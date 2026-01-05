Basket 3×3, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Per la terza edizione consecutiva anche il basket 3×3 farà parte del contesto legato alle Olimpiadi. A Los Angeles 2028 giungerà una pallacanestro che, per sommi capi, ricorda quella di cui spesso e volentieri sono pieni i racconti sia delle star NBA prima di diventare tali che di altri fatti, che però appartengono alla cultura cestistica americana. Qui, però, è solo il caso di andare a vedere cosa può accadere in fase di qualificazione per il ritorno dei cinque cerchi in California dopo 44 anni.

Premessa: in quest’occasione sarà più ampio il numero delle squadre partecipanti. Sia per gli uomini che per le donne, infatti, il numero delle partecipanti è stato alzato a 12. Le regole di cui si andrà a parlare valgono sia al maschile che al femminile, perciò nel seguito non si andrà a specificare alcunché proprio in ragione di tale specifica.

Il primo punto riguarda l’eleggibilità dei giocatori: devono essere nati dopo il 1° gennaio 2010 (cioè dovranno avere 18 anni). Devono inoltre avere un account confermato su play.fiba3x3.com, la piattaforma della FIBA per il 3×3, e devono aver partecipato ad almeno due eventi tra quelli che seguono tra il 1° gennaio 2026 e il 12 giugno 2028: competizioni ufficiali FIBA, competizioni per nazionali FIBA, qualificazioni riconosciute.

Le squadre devono avere, all’interno dei quattro cestisti al via, due che siano classificati tra i migliori giocatori del loro Paese secondo il ranking individuale 3×3 al 12 giugno 2028. La lista dei “top ranked” deve bastare a includere la top 10 di chi non ha preso parte alla Youth Nations League nell’anno precedente. Nondimeno, i giocatori devono avere la nazionalità legale del Paese che rappresentano, devono averne un passaporto rilasciato prima del 1° gennaio 2026, non devono aver giocato per altre selezioni nazionali in area FIBA, salvo speciale dispensa del Segretario Generale. Norme ulteriori sono previste per lo staff.

Veniamo, dunque, alla qualificazione vera e propria. C’è un fatto introduttivo da tener presente: il Paese organizzatore avrà una quota di qualificazione automatica, ferme restando le condizioni del Board della FIBA.

Il primo criterio è di classifica: giornalmente, infatti, la FIBA aggiorna le graduatorie. Alle 12:00 UTC (le 13:00 italiane) del 1° dicembre 2027 cinque squadre guadagneranno automaticamente il pass. Si tratterà della prima europea, della prima africana, della prima americana e delle prime due da Asia e Oceania (una dev’essere asiatica). Il periodo preso di qualificazione è quello dal 1° dicembre 2026 al 1° dicembre 2027.

Si va poi con le qualificazioni sul campo vere e proprie. Ci saranno due tornei definiti Universality-driven Olympic Qualifying Tournament. Sono disputati da squadre che non hanno giocato le Olimpiadi nel basket 5 contro 5 o nelle ultime due edizioni. In altre parole, non possono giocare questi preolimpici Giappone, Nigeria, Argentina, USA, Iran, Francia, Spagna, Australia, Cechia, Germania, Slovenia, Italia, Belgio, Canada, Porto Rico, Serbia, Cina, Corea del Sud, Sud Sudan, Brasile e Grecia.

A questi preolimpici possono partecipare 12 squadre, con un minimo di una e un massimo di sei per zona (le zone FIBA, va ricordato, sono Africa, Europa, Americhe, Asia-Oceania). All’infuori dei Paesi non autorizzati di cui si è fatto sopra l’elenco, giocano 12 squadre per torneo preolimpico seguendo il criterio della classifica mondiale. Da ognuno dei due tornei emergeranno due squadre qualificate. Si sale così a 10 squadre.

Infine, ci saranno le Olympic Qualifying Series. Si tratta di due tornei ai quali si arriva dopo un percorso più lungo, e sono formati da otto squadre ciascuno. Attenzione, però: sono diversi tra loro.

In uno partecipano: il Paese organizzatore, se non già qualificato, la squadra meglio classificata della Champions Cup 3×3 2026, la squadra meglio classificata della Champions Cup 2027, la meglio classificata dei tornei continentali del 2027 ancora non qualificata, le restanti più alte (fino a un massimo di otto) della World Cup 2027 (i Mondiali) non ancora qualificate. Da qui ne passa una, e sono 11.

Nell’altro partecipano: il Paese organizzatore, se non già qualificato, fino a otto squadre secondo il ranking combinato ancora non qualificate, per un minimo di una e un massimo di quattro squadre per zona FIBA. Anche da qui ne passa una sola, e sono definitivamente 12.