Baseball, l’Italia partirà dalle qualificazioni per il Premier 12: nuovo format del torneo

Il 2026 del baseball è appena iniziato eppure la federazione internazionale sta già guardando a quanto succedere di intenso in questo triennio che porterà sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Fra meno di due mesi infatti inizierà il World Baseball Classic, ma la WSBC in queste ore ha reso noti i criteri di qualificazione anche per il Premier 12.

Il torneo internazionale cambia format: passa da 12 a 16 squadre, allargandosi. La prima dozzina di squadre del del ranking mondiale, al 31-12-2025, vi parteciperà di diritto, mentre le altre 4 formazioni saranno ammesse alla rassegna tramite gironi di qualificazione; con anche l’Italia coinvolta.

Le qualificate (12)

Giappone, Cina Taipei, Stati Uniti, Corea, Venezuela, Messico, Porto Rico, Panama, Paesi Bassi, Cuba, Australia e Repubblica Dominicana: queste le 12 qualificate dalla graduatoria planetaria.

Le qualificate da aggiungere (4)

Saranno 8 le squadre a prendere parte ai gironi di qualificazione, le squadre dalla 13esima alla 19esima posizione del ranking mondiale, da questi 4 accederanno al Premier 12 mentre 4 saranno definitivamente eliminate. L’elenco: Italia, Colombia, Cechia, Nicaragua, Cina, Germania, Gran Bretagna. L’ultima squadra inclusa nella corsa al Premier 12 – come riporta la FIBS – sarà o la nazione ospitante del secondo qualifier qualora sia classificata al di fuori delle prime 20, oppure il Canada, numero 20 del ranking WBSC

Come funzionano i gironi di qualificazione

Ciascuno dei 2 eventi vedrà al via 4 nazionali, che si andranno ad affrontare in un girone unico all’italiana, con le prime due ammesse alla fase finale. Uno dei due tornei si terrà a Zhongshan (Cina) dal 26 al 29 novembre 2026. Non è ancora stato reso noto dove si terrà il secondo girone, né sono stati ufficializzati i sorteggi di inserimento delle formazioni.