Baseball, Francisco Cervelli: “Gruppo unito di giocatori. Al Classic creare l’Italian Way per risultati che danno soddisfazione”

Arrivano le prime parole del 2026 da parte del manager dell’Italia, Francisco Cervelli, che lo scorso anno ha riportato il team azzurro al secondo posto continentale, nell’ormai usuale duello con i Paesi Bassi che tante volte ha caratterizzato il panorama europeo del baseball.

Così Cervelli dalle pagine della FIBS: “L’anno che si conclude è stato a mio avviso positivo. Dopo quello che è accaduto in passato, siamo riusciti a creare un gruppo davvero unito di giocatori che ora non aspetta altro di poter indossare la casacca della Nazionale e raggiungere ottimi risultati per l’Italia. Questo attaccamento e spirito sono fondamentali per toglierci grandi soddisfazioni. Quanto accaduto all’Europeo è un primo, importante passo verso questa direzione“.

E poi c’è anche qualche piccolo grande retroscena: “Ricordo ancora bene quando ci siamo radunati in occasione dell’Italian Baseball Week a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. I ragazzi non sapevano ancora bene cosa sarebbe successo da lì a poco, erano un attimo spaesati. Insieme allo staff tecnico eravamo consapevoli delle loro capacità e, giorno dopo giorno, l’hanno dimostrato. È di fatto iniziato quel “processo” dentro e fuori dal campo che ha solidificato un gruppo di giocatori che, poi, è diventato un gruppo di amici. E in pochi riescono a battere un gruppo di amici“.

Ovviamente c’è spazio anche per il World Baseball Classic, l’appuntamento clou del 2026: “Vogliamo fare bene. Il nostro obiettivo è quello di continuare a creare l’identità giusta, quel “The Italian Way” necessario per raggiungere in generale dei risultati che ti danno soddisfazione. Proprio per questo giocheremo duro sin dal primo lancio della partita d’esordio“.