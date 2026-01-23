Barp/Pellegrino secondi nella Team Sprint di Goms. Impressiona Davide Graz in penultima frazione

La team sprint in tecnica libera (stesso format presente alle Olimpiadi) che a Goms (in Svizzera) apre la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo vede il secondo posto di Italia I con Elia Barp e Federico Pellegrino, battuti soltanto da Norvegia I di Harald Oestberg Amundsen ed Einar Hedegart. Gradino più basso del podio per Stati Uniti I di Ben Ogden e Gus Schumacher, quarta posizione per Italia II di Davide Graz e Martino Carollo.

Nel primo giro ritmo ridotto e gruppo compatto su due file, entrambi gli azzurri cambiano nelle posizioni di testa, ma anche al termine del primo terzo di gara l’andatura non è elevata ed il gruppo resta abbastanza unito. Dopo il secondo cambio, però, parte il forcing di Harald Oestberg Amundsen (Norvegia I), che screma notevolmente il gruppo.

Restano in sei davanti, con Davide Graz (Italia II) ed Elia Barp (Italia I) che reggono bene il ritmo del norvegese: con gli azzurri a metà gara si avvantaggiano anche Svizzera I, Svezia I e Stati Uniti I. Nel quarto giro Einar Hedegart (Norvegia I) prova a tenere alta l’andatura creando un piccolo buco.

Al penultimo cambio Pellegrino (Italia I) è quarto e Carollo (Italia II) perde qualche metro, ma Amundsen prova a scappare via. Graz e Barp sono in seconda e terza posizione e guidano l’insegumento, con Pellegrino e Carollo che ricevono il cambio rispettivamente in seconda e quarta posizione con circa 4″ di ritardo.

Gus Schumacher (Stati Uniti I) forza il ritmo per colmare il gap, Pellegrino è sulle sue code, mentre Carollo paga dazio. Hedegart arriva in parata e consegna il successo a Norvegia I in 17’43″75, ma alle sue spalle Pellegrino brucia Schumacher in volata ed è secondo a 1″94, relegando lo statunitense al terzo posto a 2″76. Quarta piazza in solitaria per Martino Carollo a 12″35.