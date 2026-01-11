Avvio di stagione da incubo per Luca Nardi: solo sconfitte sin qui in Australia

Sbilanciarsi in giudizi perentori quando sono trascorsi solo pochi giorni dall’inizio del nuovo anno potrebbe sembrare prematuro. Risulta però innegabile evidenziare come, a pochi giorni dall’inizio del primo Slam stagionale, ci sia già qualche giocatore in difficoltà. Quello di Luca Nardi è un avvio di stagione da incubo.

Nella sua tournee australiana il tennista marchigiano ha raccolto fin qui due sconfitte in altrettante uscite. La prima è arrivata la settimana scorsa nel torneo challenger di Canberra contro Chris Ridesch. Nel match dei sedicesimi di finale il tennista lussemburghese si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 6-2.

Il secondo passo falso è arrivato nelle qualificazioni di Adelaide. Nel primo turno del tabellone di qualificazione del torneo 250 australiano l’australiano Aleksandar Vukic, testa di serie numero sei, ha regolato il marchigiano 6-7(4) 6-3 6-2 al termine di una battaglia che ha superato le due ore di durata.

Servirebbe una mano della buona sorte per riuscire a sbloccare una situazione che può diventare problematica: quando si inizia a perdere diventa difficile porre un freno ai passi falsi. Chissà che questo rappresentare la scintilla che sblocca un giocatore che raramente ha espresso tutto il talento di cui dispone.