Australian Open Opening Week 2026: cambia il programma delle esibizioni, Sinner e Alcaraz protagonisti a Melbourne

Cambia il programma dei quattro giorni di match d’esibizione, vero e proprio piatto forte dell’Australian Open Opening Week, in programma a Melbourne in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale.

Un’iniziativa fortemente voluta dagli organizzatori del Major australiano, pensata per promuovere l’evento nella settimana che precede l’inizio ufficiale del torneo e, allo stesso tempo, offrire ad alcuni dei migliori tennisti al mondo l’opportunità di testarsi in match di alto livello, utili sia per lo spettacolo sia per valutare la propria condizione.

In campo scenderanno infatti grandi protagonisti del circuito: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Alexander Zverev hanno risposto presente, ma non saranno gli unici. Dal 13 al 16 gennaio l’interesse sarà altissimo. Rispetto al piano iniziale, però, sono state apportate alcune modifiche al calendario.

Nel day-1, prima della sfida tra il toscano Musetti e Zverev, spazio al confronto femminile tra la cinese Qinwen Zheng e la kazaka Elena Rybakina, in programma a partire dalle 07:00 italiane sulla Rod Laver Arena.

Il 14 gennaio, invece, l’esibizione del “Million 1 Point Slam”, format speciale con un prize money particolarmente ricco e che vedrà protagonisti anche Sinner e Alcaraz, sarà preceduta dal match tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Amanda Anisimova, sempre con inizio alle 07:00 italiane. Nel giorno successivo toccherà a Carlitos, che sul Centrale affronterà il numero uno australiano Alex de Minaur (ore 07:00 italiane).

Il 16 gennaio, infine, sarà il turno di Sinner. Alle 07:00 italiane il campione altoatesino sarà impegnato in un confronto tutt’altro che banale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Una rivalità che ha segnato la seconda parte del 2025, con i precedenti di Cincinnati, US Open, Masters 1000 di Parigi e ATP Finals, tutti vinti dal tennista di Sesto Pusteria. Un test di grande valore in vista dell’inizio ufficiale dello Slam, fissato per il 18 gennaio.

Riepilogando schematicamente:

ESIBIZIONI OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 13 gennaio (orari italiani) – Inizio ore 07:00

Qinwen Zheng vs Elena Rybakina alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

A seguire

Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Mercoledì 14 gennaio (orari italiani) – Inizio ore 07:00

Elina Svitolina vs Amanda Anisimova

A seguire

AO 1 Point Slam

Giovedì 15 gennaio (orari italiani) – Inizio ore 07:00

Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Venerdì 16 gennaio (orari italiani) – Inizio ore 07:00

Jannik Sinner vd Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne (Australia)