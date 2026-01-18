Sport in tv
Australian Open 2026: tutti gli orari degli italiani in campo martedì 20 gennaio
In attesa di seguire il ricco programma di domani, è già stato definito l’ordine di gioco della terza giornata degli Australian Open 2026. Martedì 20 gennaio andranno in scena gli ultimi incontri di primo turno per i tabelloni di singolare, inoltre cominceranno i tornei di doppio maschile e femminile con tanti giocatori italiani attesi in campo.
Grande attesa ovviamente per il bi-campione in carica e numero 2 al mondo Jannik Sinner, che comincerà il suo cammino a Melbourne sfidando il francese Hugo Gaston nella sessione serale (australiana) della Rod Laver Arena. Fari puntati anche sul debutto di Lorenzo Musetti, testa di serie n.5, chiamato ad una prestazione solida per sconfiggere l’insidioso belga Raphael Collignon.
Cominciano la loro avventura nell’Happy Slam che apre la stagione 2026 anche Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Carlos Taberner, Luciano Darderi contro il big server cileno Cristian Garin e Luca Nardi con il qualificato cinese Yibing Wu, oltre ad Elisabetta Cocciaretto contro l’austriaca Julia Grabher. Impegnati infine in doppio Mattia Bellucci in coppia con l’ungherese Fabian Marozsan e soprattutto le campionesse olimpiche Sara Errani/Jasmine Paolini.
ITALIANI IN CAMPO AUSTRALIAN OPEN 2026
Martedì 20 gennaio
Rod Laver Arena – Ore 9.00
H. Gaston FRA vs (2) Jannik Sinner ITA
Margaret Court Arena – Ore 1.30
(5) Lorenzo Musetti ITA vs R. Collignon BEL
1573 Arena – Ore 1.00
C. Garin CHI vs (22) Luciano Darderi ITA
Court 7 – Ore 1.00
(2) Sara Errani/Jasmine Paolini ITA vs M. Lumsden/Q. Tang
X. Wang CHN vs (Q) A. Kalinina UKR
Luca Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN
Court 12 – Ore 1.00
F. Cerundolo/J. Cerundolo vs H. Nys/E. Roger-Vasselin
T. Mihalikova/O. Nicholls vs A. Bondar/J. Cristian
Mattia Bellucci/F. Marozsan vs (9) F. Cabral/L. Miedler
Court 13 – Ore 1.00
Lorenzo Sonego ITA vs C. Taberner ESP
Court 15 – Ore 1.00
A. Golubev/A. Nedovyesov vs T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli
J. Grabher AUT vs Elisabetta Cocciaretto ITA