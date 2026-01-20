Australian Open 2026: Sinner guida la carica azzurra, Shelton e Fritz avanti

Si chiude la terza giornata degli Australian Open 2026 e, a questo punto, si può certificare il numero di italiani che hanno guadagnato l’accesso al secondo turno: cinque. Tutti, però, da una sola parte del tabellone, quella bassa, il che significa che in chiave azzurra ci saranno, per buona misura, dei giorni alterni che somigliano tanto alle targhe alterne.

Differenti i tipi di successi dei tricolori: per Jannik Sinner tutto facile fino al ritiro del francese Hugo Gaston, per Lorenzo Musetti (molto) meno prima che il fisico del talentuoso belga Raphael Collignon salutasse l’Australia senza avvertire adeguatamente il proprietario di detto corpo. E in tutto questo, anche Luciano Darderi s’è trovato ad avere le sue buone problematiche di stomaco, solo che l’ordine qui è stato ben preciso: prima la vittoria (il piacere), poi il bagno (il dovere). L’unico ad andare avanti in maniera, se vogliamo, normale è Lorenzo Sonego, che si dimostra decisamente in forma anche se lo spagnolo Carlos Taberner non è esattamente un imbattibile sul veloce (senza contare che non giocava uno Slam dal 2022). Continuano, invece, i decisi problemi di Luca Nardi, che a livello Major proprio non riesce a sbloccarsi.

Qualche sorpresa in giro c’è, e sono gli americani a crearne. Ethan Quinn sorprende l’olandese Tallon Griekspoor, anche in modo netto, mentre è forse meno stupefacente del dovuto la vittoria di Eliot Spizzirri su Joao Fonseca, dato che il brasiliano aveva dovuto pensare più alla schiena che ad altro nell’avvicinamento a Melbourne. Com’è come non è, il tabellone di Sinner diventa veramente favorevole fino agli ottavi compresi, anche visto come l’argentino Sebastian Baez (uno che non si trova benissimo a giocare contro Jannik) tiene a bada il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard. E poiché sarà lui l’avversario di Darderi, può anche essere ci sia lotta importante. Quanto al numero 2 del mondo, avrà l’australiano James Duckworth, che non affronta dall’ormai lontano 2021. Infine avremo il derby Musetti-Sonego, che sarà il primo del 2026 in casa Italia.

Rischiano in diversi: si salva al quinto set Jakub Mensik, ma va detto che per il ceco ha un bel sapore battere lo spagnolo Pablo Carreno Busta, tra gli incubi delle teste di serie, e si salva anche il russo Karen Khachanov, anche lui trascinato al quinto dall’americano Alex Michelsen. Quinti set che, in questa giornata, sono ben sette, portando il totale del primo turno a 15. Non sono i 18 del 2025, ma sono sempre davvero tanti. In breve, Sinner a parte, l’unico big ad avanzare senza cedere parziali oggi è Ben Shelton, anche se pure lui deve faticare fino a due tie-break su tre contro il francese Ugo Humbert (a proposito, di nuovo, di sorteggi non felicissimi). E, sempre in casa Francia, finisce qui l’avventura di Gael Monfils a Melbourne da giocatore. Da rimarcare anche il validissimo 6-4 6-4 6-3 del ceco Tomas Machac su Grigor Dimitrov (ci vorrà del tempo ancora per rivedere al meglio reale il bulgaro).

RISULTATI TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI

Musetti (ITA) [5]-Collignon (BEL) 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 rit.

Sonego (ITA)-Taberner (ESP) 6-4 6-0 6-3

Machac (CZE)-Dimitrov (BUL) 6-4 6-4 6-3

Tsitsipas (GRE) [31]-Mochizuki (JPN) 4-6 6-3 6-2 6-2

Kopriva (CZE)-Struff (GER) 4-6 6-2 2-6 6-3 6-1

Fritz (USA) [9]-Royer (FRA) 7-6(5) 5-7 6-1 6-3

Mensik (CZE) [16]-Carreno Busta (ESP) 7-5 4-6 2-6 7-6(1) 6-3

Jodar (ESP) [Q]-Sakamoto (JPN) [Q] 7-6(6) 6-1 5-7 4-6 6-3

Hurkacz (POL)-Bergs (BEL) 6-7(6) 7-6(6) 6-3 6-3

Quinn (USA)-Griekspoor (NED) [23] 6-2 6-3 6-2

Shelton (USA) [8]-Humbert (FRA) 6-3 7-6(2) 7-6(5)

Sweeny (AUS) [Q]-Monfils (FRA) 6-7(3) 7-5 6-4 7-5

Khachanov [15]-Michelsen (USA) 4-6 6-4 6-3 5-7 6-3

Basavareddy (USA) [Q]-O’Connell (AUS) [WC] 4-6 7-6(7) 6-7(3) 6-2 6-3

Baez (ARG)-Mpetshi Perricard (FRA) 6-4 6-4 3-6 5-7 6-3

Darderi (ITA) [23]-Garin (CHI) 7-6(5) 7-5 7-6(3)

Spizzirri (USA)-Fonseca (BRA) [28] 6-4 2-6 6-1 6-2

Wu (CHN) [Q]-Nardi (ITA) 7-5 4-6 6-4 6-2

Duckworth (AUS) [WC]-Prizmic (CRO) [LL] 7-6(4) 3-6 1-6 7-5 6-3

Sinner (ITA) [2]-Gaston (FRA) 6-2 6-1 rit.