Australian Open 2026, si ferma al primo turno la corsa di Errani e Vavassori nel doppio misto

Nel primo turno del tabellone di doppio misto degli Australian Open si ferma subito la corsa della coppia azzurra. Edouard Roger-Vasselin e la tedesca Laura Siegemund piegano la coppia Errani-Vavassori, titolari della testa di serie numero uno, 6-4 6-2 in un’ora e dodici minuti e si qualificano per il secondo turno contro il tandem australiano John Peers/Olivia Gadecki.

I due azzurri subiscono il break a zero nel terzo gioco sul servizio di Sara Errani, non concretizzano tre opportunità del 3-3 e due del possibile 4-4. Il duo italiano si aggrappa ai turni di battuta per cercare di non perdere contatto, ma nulla può nel decimo gioco quando la puntuale chiusura a rete di Siegemund consegna il 6-4 della prima frazione alla coppia franco-tedesca.

Il duo italiano inizia la seconda frazione di gioco con l’1-0 firmato dall’ace di Vavassori. Siegemund e Roger-Vasselin impattano a 30 per l’1-1 e conquistano il break del 2-1 capitalizzando il doppio fallo commesso da Errani sul suo turno di battuta. Il tandem franco-tedesco non concede sconti sui propri turni di battuta e, nel settimo gioco, sfrutta nuovamente il servizio dell’italiana per operare il break del 5-2 e involarsi verso il 6-2 finale sancito dall’ace finale di Siegemund.

Il duo azzurro termina la partita con quattro ace, tre doppi falli e il 69% di prime palle. La coppia italiana vince il 67% di punti sulla prima palla di servizio e solo il 33% quando si affida alla seconda. Errani e Vavassori chiudono la loro prestazione con 14 vincenti, dodici in meno rispetto ai 26 messi a segno dalla coppia avversaria.