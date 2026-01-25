Australian Open 2026, programma di domani (26 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Anche il lunedì degli ottavi di finale degli Australian Open sarà particolarmente ricco di incontri di grande caratura: si completano gli ottavi di finale e, se possibile, il livello è almeno comparabile a una già notevolissima domenica. Il tutto con un sapore azzurro che è rilevante.

Ci sarà il secondo derby stagionale (e secondo anche a Melbourne), quello tra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Ma ci sarà anche Lorenzo Musetti chiamato a battere l’americano Taylor Fritz in una delle sfide più incerte della giornata. Ma anche Mensik-Djokovic e Shelton-Ruud hanno tantissimo da raccontare, per diverse ragioni. Al femminile Pegula-Keys e Rybakina-Mertens avranno l’onore del grande equilibrio, Amanda Anisimova favorita sulla cinese Xinyu Wang e poi c’è Iga Swiatek: la polacca giocherà con l’unica rimasta delle giocatrici di casa, Maddison Inglis, arrivata dalle qualificazioni e beneficiaria del forfait di Naomi Osaka.

Gli Australian Open 2026 continueranno questa notte, quando in Italia sarà lunedì 26, a partire dall’1:00. A causa delle recenti novità sul panorama televisivo in Italia, non ci sarà diretta tv in quanto tale. La diretta streaming sarà disponibile attraverso vari mezzi: Eurosport è disponibile con 6 canali lineari su DAZN e Timvision; Discovery+ e HBO Max, dietro abbonamento, trasmettono tutti i campi disponibili. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 26 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Pegula (USA) [6]-Keys (USA) [9]

NP Ore 4:00 Musetti (ITA) [5]-Fritz (USA) [9]

Sessione serale

Ore 9:00 Inglis (AUS) [Q]-Swiatek (POL) [2]

Mensik (CZE) [16]-Djokovic (SRB) [4]

Margaret Court Arena

Ore 1:30 Doppio

A seguire Doppio

A seguire Rybakina (KAZ) [5]-Mertens (BEL) [21]

NP Ore 8:00 Darderi (ITA) [22]–Sinner (ITA) [2]

John Cain Arena

Sessione diurna

Ore 1:00 Doppio

NP Ore 3:30 Xinyu Wang (CHN)-Anisimova (USA) [4]

A seguire Doppio

NP Ore 7:30 Shelton (USA) [8]-Ruud (NOR) [12]

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, 2, 3, 4, 5, 6, Discovery+, HBO Max, DAZN, Timvision

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)