Australian Open 2026, programma di domani (25 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Domenica 25 gennaio, a Melbourne, andrà in scena l’ottava giornata degli Australian Open 2026 e si entrerà sempre più nel vivo con gli ottavi di finale della parte alta tabellone. il livello dello spettacolo sale sensibilmente: entrano in scena i numeri uno del seeding e alcune delle stelle più attese del circuito.

La Rod Laver Arena aprirà ufficialmente alle 11:30 locali (01:30 in Italia), senza la necessità di anticipare l’inizio degli incontri per il caldo estremo, come invece era accaduto nella giornata di sabato. A dare il via agli ottavi sarà il confronto tra Aryna Sabalenka e Victoria Mboko, un match che promette intensità e colpi spettacolari. Non prima delle 13:30 (03:30 italiane) sarà poi la volta di Carlos Alcaraz, opposto a Tommy Paul in una sfida accattivante.

La sessione serale prenderà il via alle 19:00 locali (09:00 italiane) con uno degli incontri più attesi dal pubblico di casa: Alex de Minaur contro l’estroso e imprevedibile Alexander Bublik. A chiudere il programma sul centrale del Melbourne Park saranno infine Mirra Andreeva ed Elina Svitolina, pronte a spegnere le luci su un’altra giornata di grande tennis.

La diretta tv dei match dell’ottava giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

ORDINE DI GIOCO AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 25 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna – dalle 1:30 CET

Singolare femminile – 4° turno

A. Sabalenka (1) vs V. Mboko (17)

Sessione diurna – non prima delle 3:30 CET

Singolare maschile – 4° turno

C. Alcaraz (1) vs T. Paul (19)

Sessione serale – dalle 9:00 CET

Singolare maschile – 4° turno

A. Bublik (10) vs A. de Minaur (6)

Singolare femminile – 4° turno

E. Svitolina (12) vs M. Andreeva (8)

MARGARET COURT ARENA

Sessione diurna – dalle 1:30 CET

Doppio misto – 2° turno

L. Siegemund / E. Roger-Vasselin vs O. Gadecki (WC) / J. Peers (WC)

Sessione diurna – non prima delle 2:30 CET

Doppio femminile – 3° turno

S. Hunter / M. Joint vs A. Danilina (7) / A. Krunic (7)

Sessione diurna – non prima delle 4:30 CET

Singolare femminile – 4° turno

C. Gauff (3) vs K. Muchova (19)

Sessione serale – non prima delle 6:00 CET

Singolare maschile – 4° turno

D. Medvedev (11) vs L. Tien (25)

JOHN CAIN ARENA

Sessione diurna – dalle 1:00 CET

Doppio maschile – 3° turno

R. Cash (14) / J. Tracy (14) vs M. Granollers (3) / H. Zeballos (3)

Sessione diurna – non prima delle 3:00 CET

Singolare femminile – 4° turno

Y. Putintseva vs I. Jovic (29)

Doppio maschile – 3° turno

A. Pavlasek / J. Smith vs L. Johnson / J. Zielinski

Sessione serale – non prima delle 7:00 CET

Singolare maschile – 4° turno

A. Zverev (3) vs F. Cerundolo (18)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.