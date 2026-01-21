Australian Open 2026, programma di domani (22 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Si completerà il secondo turno dei tabelloni di singolare ed il primo di quelli di doppio agli Australian Open 2026 di tennis: domani, giovedì 22 gennaio, nella quinta giornata, scenderanno in campo ben otto italiani, dei quali cinque impegnati nel singolare maschile.

Toccherà a Jannik Sinner contro la wild card australiana James Duckworth, ci sarà il derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, inoltre torneranno in campo anche Luciano Darderi, contro l’argentino Sebastian Baez, e Francesco Maestrelli, contro il serbo Novak Djokovic.

Nel tabellone di doppio maschile esordiranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che sfideranno il taiwanese Ho Ray ed il tedesco Hendrik Jebens, infine nel torneo di doppio femminile giocherà Elisabetta Cocciaretto, in coppia con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, contro le statunitensi Hailey Baptiste e Peyton Stearns.

La diretta tv dei match della quinta giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 22 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30 ora italiana

J. Pegula 6-M. Kessler

Non prima delle 3.30 ora italiana

F. Maestrelli Q-N. Djokovic 4

Non prima delle 9.00 ora italiana

J. Duckworth WC-J. Sinner 2

E. Rybakina 5-V. Gracheva

Margaret Court Arena

Dall’1.30 ora italiana

L. Musetti 5–L. Sonego

Non prima delle 3.30 ora italiana

K. Siniakova-A. Anisimova 4

Non prima delle 9.00 ora italiana

N. Osaka 16-S. Cirstea

J. Munar-C. Ruud 12

John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

A. Krueger-M. Keys 9

B. Shelton 8-D. Sweeny Q

Non prima delle 7.00 ora italiana

M. Bouzkova-I. Swiatek 2

V. Kopriva-T. Fritz 9

Kia Arena

Dall’1.00 ora italiana

R. Hijikata WC-V. Vacherot 30

L. Noskova 13-T. Preston WC

A. Gea Q-S. Wawrinka WC

Non prima delle 6.00 ora italiana

T. Kokkinakis WC/N. Kyrgios WC-J. Kubler WC/M. Polmans WC

1573 Arena

Dall’1.00 ora italiana

O. Selekhmeteva-P. Badosa 25

H. Hurkacz-E. Quinn

E. Mertens 21-M. Uchijima

D. Shapovalov 21-M. Cilic

ANZ Arena

Dall’1.00 ora italiana

K. Khachanov 15-N. Basavareddy Q

Non prima delle 3.00 ora italiana

M. Inglis Q-L. Siegemund

T. Machac-S. Tsitsipas 31

N. Bartunkova Q-B. Bencic 10

Court 5

Dall’1.00 ora italiana

R. Ho/H. Jebens-S. Bolelli 7/A. Vavassori 7

S. Zhang 6/T. Puetz 6-N. Melichar-Martinez/Y. Bhambri

M. Romios/R. Seggerman-A. Erler/R. Galloway

N. Balaji A/N. Oberleitner A-P. Herbert/J. Thompson

Court 6

Dall’1.00 ora italiana

S. Baez-L. Darderi 22

X. Wang-J. Ostapenko 24

N. Kichenok/M. Ninomiya-E. Jones WC/A. Sharma WC

A. Bolt WC/D. Sweeny WC-C. Moutet/L. Sanchez

Court 7

Dall’1.00 ora italiana

J. Paul/M. Willis-E. King 15/J. Peers 15

J. Tjen-K. Pliskova

B. van de Zandschulp-J. Shang

L. Fruhvirtova Q-T. Valentova

Court 8

Dall’1.00 ora italiana

K. Birrell WC/T. Gibson WC-M. Kobori WC/A. Shimizu WC

D. Hidalgo/P. Trhac-H. Heliovaara 2/H. Patten 2

H. Guo 16/K. Mladenovic 16-A. Parks/D. Yastremska

C. McNally/C. Osorio-S. Kenin 13-L. Siegemund 13

Court 11

Dall’1.00 ora italiana

E. Shibahara/V. Zvonareva-L. Samsonova 10/D. Shnaider 10

M. Arevalo 4/M. Pavic 4-T. Brkic/D. Dzumhur

T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli-F. Cerundolo/J. Cerundolo

E. Hozumi/F. Wu-I. Khromacheva 11/A. Panova 11

Court 12

Dall’1.00 ora italiana

Q. Gleason/E. Pridankina-A. Danilina 7/A. Krunic 7

S. Doumbia 12/F. Reboul 12-S. Arends/R. Arneodo

V. Golubic/A. Li-M. Kato 15/F. Stollar 15

P. Hon/A. Krueger-S. Hunter/M. Joint

Court 13

Dall’1.00 ora italiana

J. Mensik 16-R. Jodar Q

Non prima delle 3.00 ora italiana

A. Kalinskaya 31-J. Grabher

E. Spizzirri-Y. Wu Q

A. Muhammad/E. King-G. Da Silva Fick WC/B. Bayldon WC

Court 14

Dall’1.00 ora italiana

H. Chan 14/X. Jiang 14-A. Blinkova/K. Rakhimova

P. Stearns-P. Marcinko

K. Birrell WC/J. Smith WC-D. Schuurs 3/J. Cash 3

H. Baptiste/P. Stearns-J. Bouzas Maneiro/E. Cocciaretto

Court 15

Dall’1.00 ora italiana

V. Kirkov/B. Stevens-G. Escobar/M. Reyes-Varela

S. Gonzalez/D. Pel-M. Melo/F. Romboli

O. Gadecki WC/J. Peers WC-V. Zvonareva/L. Miedler

S. Baez/F. Comesana-M. Granollers 3/H. Zeballos 3

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.