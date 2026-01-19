Sport in tv
Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo
Si completerà il primo turno dei tabelloni di singolare e si apriranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026 di tennis: domani, martedì 20 gennaio, nella terza giornata, scenderanno in campo ben 9 italiani, dei quali 6 impegnati nell’esordio in singolare.
Toccherà a Jannik Sinner contro il transalpino Hugo Gaston, a Lorenzo Musetti contro il belga Raphael Collignon, a Luciano Darderi col cileno Cristian Garin, a Luca Nardi col qualificato cinese Wu Yibing, a Lorenzo Sonego con lo spagnolo Carlos Taberner, e ad Elisabetta Cocciaretto con l’austriaca Julia Grabher.
Nel tabellone di doppio femminile esordiranno Sara Errani e Jasmine Paolini, che sfideranno la britannica Maia Lumsden e la cinese Tang Qianhui, infine nel torneo maschile giocherà anche Mattia Bellucci, in coppia col magiaro Fabian Marozsan, contro il lusitano Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler.
La diretta tv dei match della terza giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Martedì 20 gennaio
Rod Laver Arena
Dall’1.30 ora italiana
O. Oliynykova-M. Keys 9
Non prima delle 3.30 ora italiana
B. Shelton 8-U. Humbert
Non prima delle 9.00 ora italiana
H. Gaston-J. Sinner 2
N. Osaka 16-A. Ruzic
Margaret Court Arena
Dall’1.30 ora italiana
L. Musetti 5-R. Collignon
E. Rybakina 5-K. Juvan
Non prima delle 9.00 ora italiana
K. Boulter-B. Bencic 10
S. Mochizuki-S. Tsitsipas 31
John Cain Arena
Dall’1.00 ora italiana
T. Valentova-M. Joint 30
K. Khachanov 15-A. Michelsen
Non prima delle 7.00 ora italiana
V. Royer-T. Fritz 9
M. Inglis Q-K. Birrell
Kia Arena
Dall’1.00 ora italiana
S. Zhang-T. Preston WC
K. Pliskova-S. Stephens Q
D. Sweeny Q-G. Monfils
G. Dimitrov-T. Machac
1573 Arena
Dall’1.00 ora italiana
C. Garin-L. Darderi 22
J. Fonseca 28-E. Spizzirri
R. Sramkova-J. Ostapenko 24
L. Siegemund-L. Samsonova 18
ANZ Arena
Dall’1.00 ora italiana
L. Fernandez 22-J. Tjen
C. O’Connell WC-N. Basavareddy Q
H. Hurkacz-Z. Bergs
D. Kasatkina-N. Bartunkova Q
Court 5
Dall’1.00 ora italiana
A. Krueger-S. Bejlek
Non prima delle 2.30 ora italiana
G. Mpetshi Perricard-S. Baez
R. Sakamoto Q-R. Jodar Q
A. Pavlyuchenkova/C. Tauson-L. Kichenok/K. Volynets
Court 6
Dall’1.00 ora italiana
V. Gracheva-V. Golubic
Non prima delle 2.30 ora italiana
J. Mensik 16-P. Carreno Busta
J. Duckworth WC-D. Prizmic LL
R. Hijikata/T. Schoolkate-L. Johnson/J. Zielinski
Court 7
Dall’1.00 ora italiana
M. Lumsden/Q. Tang-S. Errani 2/J. Paolini 2
X. Wang-A. Kalinina Q
L. Nardi-Y. Wu Q
V. Kopriva-J. Struff
Court 8
Dall’1.00 ora italiana
J. Maleckova/M. Skoch-S. Bejlek A/L. Pigossi A
M. Demoliner/J. Rojer-A. Bublik/A. Shevchenko
E. Alexandrova WC/V. Williams WC-E. Arango/E. Jacquemot
I. Shymanovich/S. Sierra-O. Danilovic/A. Potapova
Court 12
Dall’1.00 ora italiana
F. Cerundolo/J. Cerundolo-H. Nys 8/E. Roger-Vasselin 8
T. Mihalikova 12/O. Nicholls 12-A. Bondar/J. Cristian
F. Cabral 9/L. Miedler 9-M. Bellucci/F. Marozsan
A. Eala/I. Martins-S. Aoyama/M. Linette
Court 13
Dall’1.00 ora italiana
L. Sonego-C. Taberner
L. Sun-L. Fruhvirtova Q
A. Kalinskaya 31-S. Kartal
S. Cirstea-E. Lys
Court 14
Dall’1.00 ora italiana
P. Udvardy-K. Siniakova
E. Quinn-T. Griekspoor 23
U. Eikeri/I. Neel-I. Jovic/V. Mboko
P. Isaro WC/N. Kaliyanda Poonacha WC-P. Martinez/J. Munar
Court 15
Dall’1.00 ora italiana
A. Golubev/A. Nedovyesov-T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli
J. Grabher-E. Cocciaretto
P. Nouza/P. Rikl-T. Atmane/A. Muller
K. Krawietz 5/T. Puetz 5-A. Rinderknech/V. Vacherot
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
Diretta Live testuale: OA Sport.