Australian Open 2026, Pegula elimina Keys e affronterà Anisimova. Ai quarti anche Rybakina

In attesa dell’ultimo ottavo di finale della parte bassa del tabellone e che vede protagonista Iga Swiatek contro l’australiana Maddison Inglis, si conosce già la loro avversaria nei quarti. Infatti la kazaka Elena Rybakina ha dominato contro la belga Elise Mertens, imponendosi con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Prestazione sicuramente di alto livello per la testa di serie numero cinque, che va a caccia del secondo titolo della carriera a Melbourne dopo quello vinto nel 2023.

Nell’altro quarto di finale ci sarà un derby americano tra Amanda Anisimova e Jessica Pegula. Quest’ultima è già uscita vincitrice quest’oggi da una sfida tutta a stelle e strisce con la campionessa in carica Madison Keys. Pegula ha messo fine al cammino della connazionale, vincendo per 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco in un match quasi mai in discussione anche se pesano per Keys le sei palle break sprecate sulle sette avute a disposizione.

Molto più combattuta la partita di Amanda Anisimova. La numero quattro del mondo ha sconfitto la cinese Wang Xinyu, sicuramente una delle sorprese del torneo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco. Per Anisimova è stato fondamentale vincere il tie-break del primo set (7-4), spezzando l’equilibrio e girando definitivamente l’inerzia del match dalla sua parte.

Domani saranno in programma i primi due quarti di finale del tabellone femminile. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka affronterà la diciottenne americana Iva Jovic, vera mina vagante di questo torneo; mentre nell’altro incontro si affronteranno l’americana Coco Gauff e l’ucraina Elina Svitolina.

RISULTATI AUSTRALIAN OPEN TABELLONE FEMMINILE 2026 (26 GENNAIO)

Pegula (Usa) b. Keys (Usa) 6-3 6-4

Anisimova (Usa) b. Wang (Chn) 7-6 6-4

Rybakina (Kaz) b. Mertens (Bel) 6-1 6-3

Swiatek (Pol) – Inglis (Aus) – Non prima delle 9.00