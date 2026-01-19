Australian Open 2026, Melbourne ospita l’Italian day: Sinner guida il plotone azzurro

Sarà un vero e proprio Italian day quello che attende gli appassionati nella terza giornata degli Australian Open 2026. Saranno infatti sei i giocatori italiani impegnati nei match che completano il programma del primo turno del tabellone di singolare maschile e di quello del singolare femminile. Inizia la rincorsa di Jannik Sinner verso un nuovo appuntamento con la storia: in caso di nuovo trionfo, il vincitore delle ultime due edizioni, diventerebbe il quarto tennista nella storia a conquistare tre titoli consecutivi in Australia.

Il detentore del titolo affronta, nel match che inaugura la sessione serale sulla Rod Laver Arena, il francese Hugo Gaston. Il pronostico sulla carta sembra segnato a favore del giocatore italiano, ma quest’ultimo dovrà entrare in campo con la giusta attenzione, senza sottovalutare un avversario che con il suo gioco imprevedibile potrebbe togliergli riferimenti e creargli qualche grattacapo. I precedenti, risalenti al 2021, premiano il numero due del mondo per 2-0.

È il momento di entrare in campo anche per Lorenzo Musetti. Nell’incontro che inaugura il programma sulla Margaret Court Arena il toscano, testa di serie numero cinque, affronta il belga Raphael Collignon, giocatore che nell’ultima edizione della Coppa Davis ha dimostrato di essere un cliente scomodo anche per rivali molto più quotati ed è stato uno dei protagonisti della cavalcata della sua squadra fino alla semifinale persa con l’Italia. Il carrarino vuole onorare il prestigioso traguardo raggiunto con la finale persa ad Hong Kong e dimostrare che l’attuale posizione non è altro che un punto di partenza per guardare ancora più in alto, a ciò si aggiunge l’ulteriore motivazione di andare più avanti possibile in un torneo nel quale non ha mai raggiunto gli ottavi.

Ad inaugurare il programma della 1573 Arena sarà Luciano Darderi. L’azzurro, testa di serie numero 22, debutta nel torneo contro il cileno Cristian Garin, fino ad ora sconfitto nelle qualificazioni di entrambi i tornei a cui ha partecipato, e vuole partire con il piede giusto in una stagione nella quale punta a scalare ulteriormente la classifica.

Vincere per regalarsi la possibilità di accedere al prestigioso secondo turno contro Musetti e provare, magari, a sorprendere il quotato connazionale: questo è l’obiettivo di Lorenzo Sonego che affronta lo spagnolo Taberner e spera di andare il più avanti possibile dopo i quarti di finale dello scorso anno. Invertire una partenza negativa e trovare quella scintilla che consenta di creare le premesse per poter esprimere con continuità il proprio talento. Nel terzo match sul campo 7 Luca Nardi affronta il qualificato cinese Yibing Wu.

L’anno non poteva iniziare nel migliore dei modi per Elisabetta Cocciaretto, vincitrice del torneo WTA di Hobart dopo essere partita dalle qualificazioni. La marchigiana non ha però alcuna voglia di fermarsi e nel match contro l’austriaca Julia Grabher vuole continuare la sua avanzata per regalarsi il secondo turno contro la vincente di Kalinskaya-Kartal. Debutto nel tabellone di doppio femminile anche per il tandem Jasmine Paolini/Sara Errani. Nel primo turno le due azzurre affrontano il tandem formato dall’inglese Maia Lumsden e dalla cinese Qianhui Tang.

Negli altri match da segnalare l’esame di francese che attende Ben Shelton e Taylor Fritz: il primo si misura con Ugo Humbert, giocatore che ha orbitato anche nei primi venti del mondo, il secondo affronta invece Valentin Royer. Promette di regalare spettacolo e gioco di ottimo livello l’incrocio tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il ceco Tomas Machac.