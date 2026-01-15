Australian Open 2026, Lucia Bronzetti cede a Sloane Stephens nel turno decisivo delle qualificazioni

Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lucia Bronzetti agli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurra, accreditata del numero 2 del seeding cadetto, avrà comunque l’opportunità di partecipare al sorteggio per un eventuale posto da lucky loser nel caso in cui ci fosse qualche defezione nel main draw, nel quale invece entra di diritto la statunitense Sloane Stephens, che supera l’azzurra per 6-1 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra perde il servizio a zero nel secondo game, con la statunitense che scappa poi sul 3-0 non pesante. Bronzetti tiene la battuta ai vantaggi nel quarto gioco, ma non riesce ad essere incisiva in risposta, con Stephens che conferma il break di vantaggio e poi nel sesto game toglie ancora la battuta all’azzurra ai vantaggi. La statunitense chiude i conti poco dopo, al secondo set point, sul 6-1 in 32 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra cede la battuta ai vantaggi del terzo game, e nel quinto deve cancellare due opportunità per l’1-4 pesante in favore di Stephens. Il secondo break, però, arriva nel settimo game, con la statunitense che vola sul 5-2 e va a servire per il match: Bronzetti reagisce e risale la china, strappando il servizio all’avversaria sia nell’ottavo che nel decimo game, dopo aver annullato anche un match point nel nono gioco, trovando così l’aggancio sul 5-5. Stephens, però, nell’undicesimo game strappa ancora la battuta all’azzurra ai vantaggi e questa volta tiene il servizio a zero per qualificarsi per il main draw sul 7-5 dopo un’ora e cinque minuti.

Le statistiche premiano la statunitense, che vince 76 punti contro i 59 dell’azzurra, mettendo a segno il doppio dei vincenti, 26-13, e contenendo il numero dei gratuiti, 26-27. Bronzetti concede ben 13 palle break e ne cancella soltanto 8, mentre ne sfrutta 2 delle 4 avute a disposizione.