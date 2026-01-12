Australian Open 2026, Lucia Bronzetti accede al 2° turno delle qualificazioni. Brancaccio e Rosatello si fermano

Il bilancio è negativo per l’Italia nella prima giornata dedicata alle qualificazioni femminili degli Australian Open 2026. Tre tenniste sono state coinvolte: Lucia Bronzetti, Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello. Solo la romagnola prosegue nel tabellone cadetto.

Bronzetti ha prevalso sulla spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (n.231 WTA) con il punteggio di 6-0 6-7 (3) 6-1 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Si è trattato di un incontro piuttosto particolare, dominato da Lucia nel primo e nel terzo set, mentre il secondo ha visto un’improvvisa parità. L’azzurra affronterà nel secondo turno delle qualificazioni l’americana Mary Stoiana (n.221 WTA), vincitrice contro Brancaccio.

Nuria, parte del roster della United Cup, è stata sconfitta in un match molto combattuto che ha sfiorato le tre ore di gioco. Il punteggio finale è stato di 7-5 4-6 7-5 a favore della statunitense, suscitando un certo rammarico per la prestazione della tennista italiana.

Nessun successo anche per Rosatello, battuta dalla lituana Justina Mikulskyte (n.216 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 76 minuti di gioco. La giocatrice azzurra ha mostrato difficoltà nella gestione degli scambi e il confronto è stato praticamente mai in discussione.