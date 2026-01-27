Australian Open 2026 in tv, semifinali e finale saranno in chiaro. Ma ad una condizione

Venerdì 30 gennaio a Melbourne saranno di scena le semifinali degli Australian Open del singolare maschile. Un accoppiamento è già noto, ovvero quello che vedrà confrontarsi per il raggiungimento della finale il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il teutonico si è imposto contro l’americano Learner Tien col punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-1 7-6 (3), mentre lo spagnolo ha regolato l’australiano Alex de Minaur con lo score di 7-5 6-2 6-1. Pronostici rispettati dunque e confronto tra il n.3 e il n.1 del mondo. Il bilancio dei precedenti è sul 6-6 e nell’unico incrocio che c’è stato in Australia è stato Zverev a prevalere nel 2024. Tuttavia, sulla base di quanto accaduto nell’ultimo biennio, l’iberico è favorito.

Per quanto riguarda l’altra semifinale, bisognerà attendere le sfide di domani. Si fa riferimento agli incontri tra Lorenzo Musetti e il serbo Novak Djokovic e tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton. Ci potrebbe essere l’eventualità di un penultimo atto tutto italiano, visto che Musetti e Sinner sono in gioco per questo traguardo. Jannik, da campione in carica, vorrà arrivare in fondo, nello stesso tempo Lorenzo vuol finalmente interrompere la serie negativa con Nole.

Nell’eventualità in cui ci fosse un italiano in semifinale a Melbourne, ci potrebbe essere l’opportunità di seguire la partita anche in chiaro, stando alle norme vigenti in tema di “Comunicazione”. Pertanto, se ci fossero uno tra l’altoatesino e il toscano o entrambi, la partita godrebbe della trasmissione su NOVE. Lo stesso discorso sarebbe valido per la finale del 1° febbraio in cui potrebbe esserci un tennista italiano.

Riepilogando schematicamente:

SEMIFINALI E FINALE AUSTRALIAN OPEN IN TV

Venerdì 30 gennaio (orari italiani)

02:00 prima semifinale singolare maschile (in caso di presenza di Sinner e/o Musetti) – Diretta tv su NOVE.

09:30 seconda semifinale singolare maschile (in caso di presenza di Sinner e/o Musetti) – Diretta tv su NOVE.

Domenica 1° febbraio (orari italiani)

09:30 finale singolare maschile (in caso di presenza di Sinner o Musetti) – Diretta tv su NOVE.