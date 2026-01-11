Tennis
Australian Open 2026, il tabellone di qualificazione femminile e i sorteggi delle azzurre
Siamo solo all’inizio dell’anno, ma si avverte già la tensione degli appuntamenti importanti. Fervono i preparativi per la partenza del primo grande appuntamento del grande tennis internazionale, l’edizione 2026 degli Australian Open. Un passo fondamentale è quello del sorteggio dei tabelloni di qualificazione.
Sono stati sorteggiati i tabelloni del torneo preliminare del primo Slam stagionale, la strada che, attraverso tre turni faticosi, porterà le giocatrici che completeranno il cammino a guadagnarsi il tanto agognato ingresso nel tabellone principale del torneo australiano.
L’Italia proverà a rimpinguare il contingente presente a Melbourne per cercare di rendere meno netto il divario numerico con il settore maschile. Lucia Bronzetti, testa di serie numero due, debutta con Aliona Bolsova per poi affrontare Nuria Brancaccio o Mary Stoiana e, al terzo turno, trovare sulla propria strada l’americana Sloane Stephens.
Camilla Rosatello affronta la lituana Justyna Mikulskyte, anche se il suo settore di tabellone presenta una concorrenza ampiamente qualificata con Sonmez, Samson, Riera e Shibahara. Jessica Pieri sfida Harmony Tan, giocatrice che può vantarsi di essere stata l’ultima a battere Serena Williams a Wimbledon. In caso di risultato positivo ci sarebbe il difficile secondo turno con la belga Greet Minnen
Silvia Ambrosio inizia dal confronto con Ana Sofia Sanchez, per poi affrontare nel secondo turno, la complicata sfida con la Korpatsch . Lucrezia Stefanini inaugura il suo cammino con la sfida di primo turno contro Eva Vedder per poi incrociare, eventualmente, Sevastova, giocatrice che è stata anche numero dodici del mondo, come potenziale secondo turno.