Australian Open 2026, il tabellone di Jannik Sinner: pericolo Fonseca, poi tante vecchie conoscenze

È stato definito il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti dell’edizione 2026 degli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino, attuale numero 2 del ranking mondiale, andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la propria “legacy”. Il suo percorso nella terra dei canguri prenderà il via contro il francese Hugo Gaston.

Un esordio tutt’altro che banale, poiché il transalpino è capace, grazie a continue variazioni di ritmo, di mandare fuori giri avversari dalle caratteristiche simili a quelle del pusterese. In tal senso, torna alla mente il precedente contro Corentin Moutet al Roland Garros 2024, quando Sinner andò in evidente difficoltà contro un rivale abile nel togliere riferimenti. I precedenti con Gaston sono due e sorridono entrambi all’azzurro: successi piuttosto netti, in due set, ottenuti a Marsiglia e Miami nel 2021.

Al secondo turno, Sinner se la vedrà con il vincente tra un qualificato e l’australiano James Duckworth. I confronti con il giocatore di casa sono stati tre, con un bilancio di 2-1 in favore dell’italiano, anche se si tratta di sfide ormai datate. L’ultimo incrocio risale al torneo di Sofia 2021, vinto da Sinner con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Successivamente potrebbe profilarsi l’incontro con uno dei nomi più chiacchierati del momento, il brasiliano Joao Fonseca.

Il giovane sudamericano è indicato dagli addetti ai lavori come un possibile “terzo incomodo” nella rivalità tra Jannik e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il suo talento è fuori discussione, anche se la condizione fisica nelle prime settimane del 2026 desta qualche perplessità: i problemi alla schiena lo hanno infatti costretto al ritiro sia a Brisbane che ad Adelaide. Qualora dovesse presentarsi al meglio, rappresenterebbe comunque un ostacolo tutt’altro che semplice. Non esistono precedenti tra i due nel circuito maggiore.

Negli ottavi di finale, l’azzurro potrebbe incrociare uno tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e il russo Karen Khachanov. Il transalpino fa della potenza al servizio la sua arma principale, risultando particolarmente insidioso per la capacità di togliere ritmo in risposta; Khachanov, invece, è una vecchia conoscenza di Sinner e ha spesso trovato condizioni favorevoli a Melbourne. Jannik non ha mai affrontato Mpetshi Perricard, mentre conduce 4-1 nei confronti diretti con il russo, inclusa la vittoria negli ottavi dell’edizione 2024 degli Australian Open.

Guardando alle teste di serie, nei quarti di finale il possibile avversario potrebbe essere uno tra l’americano Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Shelton appare più temibile sul cemento australiano, ma arriverebbe alla sfida reduce da otto sconfitte consecutive negli scontri diretti, l’ultimo alle ATP Finals di Torino.

In semifinale potrebbe invece andare in scena un derby azzurro contro Lorenzo Musetti oppure l’ennesimo capitolo della sfida con Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne. In entrambi i casi, Sinner partirebbe con i favori del pronostico, salvo un improvviso ritorno allo splendore dei tempi migliori da parte del serbo. Va ricordato, infatti, che l’ultima vittoria di Djokovic contro l’altoatesino risale alla finale del Master di Torino del novembre 2023.

L’atto conclusivo promette infine la grande sfida con Alcaraz, in un confronto che si preannuncia estremamente equilibrato. L’iberico è avanti nei precedenti (10-6), ma Sinner ha fatto suo l’ultimo duello all’Inalpi Arena e sul cemento di Melbourne ha sempre espresso un tennis di alto livello. Carlitos, inoltre, non è mai riuscito a spingersi oltre i quarti di finale agli Australian Open. Non resta che accomodarsi e godersi lo spettacolo.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE JANNIK SINNER AUSTRALIAN OPEN

Primo turno – Gaston

Secondo turno – Duckworth / Qualificato

Terzo turno – Fonseca / Nardi

Ottavi di finale – Khachanov / Mpetshi Perricard

Quarti di finale – Shelton / Ruud

Semifinale – Djokovic / Musetti

Finale – Alcaraz / Zverev / Auger Aliassime