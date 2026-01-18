Australian Open 2026, il tabellone di Errani/Paolini nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno con grandi ambizioni al torneo di doppio che animerà gli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che si disputa sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 cercheranno di farsi strada nella competizione e di battagliare per conquistare il secondo Slam insieme, dopo aver fatto festa lo scorso anno al Roland Garros e aver poi partecipato alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie dell’anno..

Le azzurre hanno giocato insieme per l’ultima volta lo scorso 5 novembre, perdendo contro Kudermetova/Mertens proprio alle Finals. Ora è arrivato il momento di una nuova avventura, che ripartirà contro il binomio ormato dalla britannica Lumsden e dalla cineseTang, tutt’altro che insuperabile per le teste di serie numero 2 del tabellone. In caso di passaggio del turno, dall’altra parte della rete ci saranno delle wild card: o le padrone di casa Birrell/Gibson o le giapponesi Kobori/Shimizu.

Agli ottavi di finale, invece, l’asticella potrebbe alzarsi contro chi la spunterà nello spicchio che prevede Guo/Mladenovi-Parks/Yastremska e Pavlyuchenkova/Tauson-Kichenok/Volynets. La testa di serie con cui sarebbero in collisione ai quarti di finale è la numero 6, ovvero la statunitense Muhammad e l’australiana Routliffe, attese da Noskova/Sramkova, poi dalla vincente di Eala/Martins-Aoyama/Linette e poi probabilmente dalle russe Samsonova/Shnaider (quest’ultima non giocherà insieme a Mirra Andreeva, come era invece successo nell’atto conclusivo dei Giochi).

In semifinale, invece, ci potrebbe essere il testa a testa con la belga Mertens e la cinese Zhang, che sul loro cammino potrebbe incrociare le ostiche Chan/Jiang, Perez/Schuurs o Khromacheva/Panova. Dall’altra parte del tabellone le più quotate sono Dabrowski/Stefani, Hsieh/Ostapenko, Buosa/Melichar-Martinez e le numero 1 Siniakova/Townsend.

POSSIBILE TABELLONE ERRANI/PAOLINI AUSTRALIAN OPEN

PRIMO TURNO: Lumsden/Tang.

SECONDO TURNO: Birrell/Gibson, Kobori/Shimizu.

TERZO TURNO: Guo/Mladenovi-Parks/Yastremska, Pavlyuchenkova/Tauson-Kichenok/Volynets.

QUARTI DI FINALE: Muhammad/Routliffe, Samsonova/Shnaider.

SEMIFINALE: Mertens/Zhang, Chan/Jiang, Perez/Schuurs, Khromacheva/Panova.

FINALE: Dabrowski/Stefani, Hsieh/Ostapenko, Buosa/Melichar-Martinez, Siniakova/Townsend.