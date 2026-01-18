Australian Open 2026, il tabellone di Bolelli/Vavassori e il possibile cammino turno per turno

Mercoledì 20 gennaio scatteranno ufficialmente anche i tornei di doppio valevoli per gli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica che si disputa sui campi in cemento di Melbourne. In campo maschile l’Italia può sognare in grande affidandosi alla collaudata coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci da due finali consecutive (entrambe perse) nell’Happy Slam.

Il binomio azzurro, accreditato della settima testa di serie, è stato inserito nella parte alta del tabellone con un primo turno sulla carta abbordabile contro Ho/Jebens ed un secondo turno già più impegnativo sulla carta con i vincenti della sfida tra Johnson/Zielinski ed i padroni di casa Hijikata/Schoolkate. Nessuno spauracchio anche in un ipotetico ottavo di finale, che potrebbe proporre i n.9 del seeding Cabral/Miedler o magari l’intrigante duo composto dall’ungherese Fabian Maroszan ed il mancino italiano Mattia Bellucci.

Per Bolelli e Vavassori si profilerebbe poi all’orizzonte un possibile quarto da brividi contro i big Arevalo/Pavic (n.4 del seeding) o in alternativa i temibili Krajicek/Mektic. Guardando ancor più avanti, i nostri portacolori potrebbero incrociare eventualmente in semifinale tante coppie di alto profilo come Cash/Glasspool o anche gli idoli locali Kyrgios/Kokkinakis (vincitori del torneo nel 2022). Dall’altra parte del tabellone, i favoriti della vigilia per arrivare in finale sono Krawietz/Puetz, Cash/Tracy, Granollers/Zeballos, Harrison/Skupski, Gonzalez/Molteni e Heliovaara/Patten.

POSSIBILE CAMMINO BOLELLI/VAVASSORI AUSTRALIAN OPEN 2026

PRIMO TURNO: Ho/Jebens.

SECONDO TURNO: Hijikata/Schoolkate, Johnson/Zielinski.

TERZO TURNO: Cabral/Miedler-Bellucci/Marozsan, Pavlasek/Smith-Harper/Walton.

QUARTI DI FINALE: Arevalo/Pavic, Herbert/Thompson, Krajicek/Mektic.

SEMIFINALE: Cash/Glasspool, Kokkinakis/Kyrgios, King/Peers, Doumbia/Reboul, Nys/Roger-Vasselin.

FINALE: Krawietz/Puetz, Cash/Tracy, Granollers/Zeballos, Harrison/Skupski, Gonzalez/Molteni, Heliovaara/Patten.