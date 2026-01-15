Australian Open 2026: il sorteggio di tutti gli italiani. Sinner pesca Gaston, azzurri poco fortunati

Si è conclusa la cerimonia di estrazione per il sorteggio degli Australian Open 2026. Il percorso dei tennisti e delle tenniste ha preso forma e, per quanto riguarda l’Italia, le prospettive non sono particolarmente incoraggianti, se si considera il bilancio attuale. In attesa di comprendere come il main draw sarà completato dai qualificati, è possibile formulare alcune riflessioni sul cammino che attende gli azzurri.

Si inizia con Jannik Sinner, due volte vincitore di questo torneo. L’altoatesino, attualmente al n.2 del mondo, esordirà contro l’estroso francese Hugo Gaston. Un debutto che potrebbe nascondere insidie, nonostante la posizione attuale del transalpino (n.94 ATP). Gaston, infatti, è un tennista mancino che utilizza molte variazioni, che potrebbero compromettere il ritmo di gioco del classe 2001 del Bel Paese. Tali caratteristiche potrebbero mettere in difficoltà Sinner, ricordando quanto accaduto contro Corentin Moutet al Roland Garros 2024.

Il pusterese potrebbe poi trovarsi in rotta di collisione, in un ipotetico terzo turno, con il brasiliano Joao Fonseca. Ci sono interrogativi riguardo alla condizione fisica del giovane brasiliano, costretto a saltare i tornei di Brisbane e Adelaide a causa di problemi alla schiena. Se dovesse essere in forma, è evidente che l’incontro si preannuncia decisamente insidioso. Sinner si trova nello stesso quarto di Ben Shelton e nella medesima parte di tabellone di Novak Djokovic e Lorenzo Musetti.

Quest’ultimo, purtroppo, non ha motivi per sorridere, considerando le sfide che lo attendono. L’esordio non sarà una passeggiata, poiché il belga Raphaël Collignon è tra i tennisti che hanno mostrato i maggiori progressi nel 2025, esibendo prestazioni eccellenti, in particolare in Coppa Davis. Musetti potrebbe incrociare un altro giocatore italiano al secondo turno, qualora Lorenzo Sonego riesca a prevalere contro lo spagnolo Carlos Taberner. Inoltre, Musetti si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, poiché uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il greco Stefanos Tsitsipas potrebbe trovarsi sulla sua strada. Accoppiato nell’ottavo di finale con Taylor Fritz, l’avventura australiana di Lorenzo si preannuncia in salita.

Riguardo agli altri tennisti italiani, Flavio Cobolli è stato collocato nello stesso quarto del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e farà il suo esordio contro un giocatore qualificato. Nel secondo turno potrebbe affrontare uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il serbo Miomir Kecmanovic. In un ipotetico terzo turno, potrebbe incontrare il temibile Alexander Bublik (n.10 del seeding), vincitore del recente torneo di Hong Kong e in notevole ascesa. L’ottavo di finale è quello dall’australiano Alex de Minaur (testa di serie n.6), il cui primo avversario sarà Matteo Berrettini.

Incontro difficile per il romano, il quale avrebbe auspicato una maggiore fortuna nel sorteggio; tuttavia, sarà necessario esprimere un tennis di alto livello per proseguire nel torneo. Se il classe ’96 riuscisse a superare l’australiano, si troverebbe poi a sfidare uno tra il serbo Hamad Medjedovic e l’argentino Mariano Navone, con l’obiettivo di affrontare lo statunitense Frances Tiafoe (n.29 del seeding) nel terzo turno.

Anche la prima partita che attende Matteo Arnaldi si presenta decisamente complicata, visto l’accoppiamento con il russo Andrey Rublev (testa di serie n.13). Il ligure, inoltre, non giunge in condizioni ottimali a questo torneo, a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare gli ATP250 di Brisbane e di Adelaide. Arnaldi si trova nell’ottavo di finale di Alexander Zverev.

Per quanto concerne Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi, i tre azzurri sono stati collocati nel quarto di Sinner. L’italo-argentino giocherà il primo incontro contro il cileno Cristian Garin, mentre Bellucci e Nardi affronteranno rispettivamente il norvegese Casper Ruud (n.12 del seeding) e un giocatore qualificato.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, Jasmine Paolini (n.7 del seeding) giocherà contro una qualificata, in un’ipotesi di terzo turno con l’americana Iva Jovic (n.29 del seeding) e nello stesso ottavo della russa Ekaterina Alexandrova (n.11 del seeding). Jasmine, però, è nel quarto della n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. L’altra azzurra in tabellone, Elisabetta Cocciaretto, giocherà contro l’austriaca Julia Grabher e in caso di vittoria si ritroverebbe una tra la russa Anna Kalinskaya (testa di serie n.31) e la britannica Sonay Kartal. La marchigiana, però, nello spicchio del main draw della polacca Iga Swiatek (n.2 del seeding), pensando al terzo turno.

Riepilogando schematicamente gli accoppiamenti degli italiani:

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner vs Hugo Gaston

Lorenzo Musetti vs Raphael Collignon

Flavio Cobolli vs qualificato

Luciano Darderi vs Cristian Garin

Lorenzo Sonego vs Carlos Taberner

Matteo Berrettini vs Alex de Minaur

Matteo Arnaldi vs Andrey Rublev

Mattia Bellucci vs Casper Ruud

Luca Nardi vs qualificato

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini vs qualificata

Elisabetta Cocciaretto vs Julia Grabher