Australian Open 2026, il programma di domani (lunedì 19 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming
Secondo giorno di Australian Open stanotte, e a Melbourne altri big si mettono in moto numerose figure di spicco sia nel singolare maschile che in quello femminile. Doveva esserci anche Berrettini-de Minaur, ma Matteo ha dato forfait e così contro l’australiano ci sarà l’americano Mackenzie McDonald.
Debuttano Coco Gauff, Iga Swiatek e Novak Djokovic: per nessuna di loro dovrebbe esserci particolare difficoltà a superare l’esordio. Tre gli italiani di scena: per Mattia Bellucci compito non facilissimo contro un Casper Ruud che aspetta anche altre notizie (in altre parole: se diventa padre durante il torneo, molto semplicemente lascia Melbourne). Ritorna la sfida tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev, con precedenti sul 2-2 e un ricordo del Roland Garros molto bello per il sanremese. Debutto Slam in sostanziale serata per Francesco Maestrelli, opposto al mancino francese Terence Atmane (nessun precedente).
Gli Australian Open 2026 continueranno questa notte, quando in Italia sarà lunedì 19, a partire dall’1:00. A causa delle recenti novità sul panorama televisivo in Italia, non ci sarà diretta tv in quanto tale. La diretta streaming sarà disponibile attraverso vari mezzi: Eurosport è disponibile con 6 canali lineari su DAZN e Timvision; Discovery+ e HBO Max, dietro abbonamento, trasmettono tutti i campi disponibili. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO
Lunedì 19 gennaio
Rod Laver Arena
Sessione diurna
Ore 1:30 Gauff (USA) [3]-Rakhimova (UZB) – 1° turno donne
NP Ore 3:30 McDonald (USA) [LL]-de Minaur (AUS) [6] – 1° turno uomini
Sessione serale
Ore 9:00 Yuan (CHN) [Q]-Swiatek (POL) [2] – 1° turno donne
Martinez (ESP)-Djokovic (SRB) [4] – 1° turno uomini
Margaret Court Arena
Sessione diurna
Ore 1:30 Medvedev [11]-de Jong (NED) – 1° turno uomini
Waltert (SUI)-Anisimova (USA) [4] – 1° turno donne
Sessione serale
Ore 9:00 Vekic (CRO)-Andreeva [8] – 1° turno donne
Bellucci (ITA)-Ruud (NOR) [12] – 1° turno uomini
John Cain Arena
Sessione diurna
Ore 1:00 Borges (POR)-Auger-Aliassime (CAN) [7] – 1° turno uomini
Pegula (USA) [6]-Zakharova – 1° turno donne
Sessione serale
Ore 7:00 Starodubtseva (UKR) [Q]-Tomljanovic (AUS) – 1° turno donne
NP Ore 8:30 Popyrin (AUS)-Muller (FRA) – 1° turno uomini
Kia Arena
Ore 1:00 Hunter (AUS) [Q]-Bouzas Maneiro (ESP) – 1° turno donne
Arnaldi (ITA)-Rublev [13] – 1° turno uomini
Djere (SRB)-Wawrinka (SUI) [WC] – 1° turno uomini
Krejcikova (CZE)-Shnaider [23] – 1° turno donne
1573 Arena
Ore 1:00 Linette (POL)-Navarro (USA) [15] – 1° turno donne
J. M. Cerundolo (ARG)-Thompson (AUS) [WC] – 1° turno uomini
Mboko (CAN) [17]-E. Jones (AUS) [WC] – 1° turno donne
Lehecka (CZE) [17]-Gea (FRA) [Q] – 1° turno uomini
ANZ Arena
Ore 1:00 Kenin (USA) [27]-Stearns (USA) – 1° turno donne
Hon (AUS) [WC]-Stakusic (CAN) [Q] – 1° turno donne
Tirante (ARG)-Vukic (AUS) – 1° turno uomini
Shapovalov (CAN) [21]-Bu (CHN) [WC] – 1° turno uomini
Court 5
Ore 1:00 Li (USA)-Osorio (COL) – 1° turno donne
Tien (USA) [25]-Giron (USA) – 1° turno uomini
Diyas (KAZ) [WC]-Badosa (ESP) [25] – 1° turno donne
Damm (USA) [Q]-Vacherot (MON) [30] – 1° turno uomini
Court 6
Ore 1:00 E. Ymer (SWE) [Q]-Shevchenko (KAZ) – 1° turno uomini
Parks (USA)-Eala (PHI) – 1° turno donne
Noskova (CZE) [13]-Semenistaja (LAT) – 1° turno donne
Mannarino (FRA)-Hijikata (AUS) [WC] – 1° turno uomini
Court 7
Ore 1:00 Navone (ARG)-Medjedovic (SRB) – 1° turno uomini
Galfi (HUN)-Tauson (DEN) [14] – 1° turno donne
Nakashima (USA) [27]-van de Zandschulp (NED) – 1° turno uomini
Mertens (BEL) [21]-Tararudee (THA) [Q] – 1° turno donne
Court 8
Ore 1:00 Bondar (HUN)-Mandlik (USA) [WC] – 1° turno donne
Shang (CHN)-Bautista Agut (ESP) – 1° turno uomini
Altmaier (GER)-Cilic (CRO) – 1° turno uomini
Zarazua (MEX)-Bouzkova (CZE) – 1° turno donne
Court 12
Ore 1:00 Erjavec (SLO)-Frech (POL) – 1° turno donne
Marozsan (HUN)-Rinderknech (FRA) [24] – 1° turno uomini
Majchrzak (POL)-Fearnley (GBR) – 1° turno uomini
Sierra (ARG)-Uchijima (JPN) – 1° turno donne
Court 13
Ore 1:00 Arango (COL)-Kessler (USA) – 1° turno donne
Paul (USA) [19]-Kovacevic (USA) – 1° turno uomini
Misolic (AUT)-Davidovich Fokina (ESP) [14] – 1° turno uomini
Jovic (USA) [29]-Volynets (USA) – 1° turno donne
Court 14
Ore 1:00 Marcinko (CRO)-Maria (GER) – 1° turno donne
Budkov Kjaer (NOR) [Q]-Opelka (USA) – 1° turno uomini
Muchova (CZE) [19]-Cristian (ROU) – 1° turno donne
Atmane (FRA)-Maestrelli (ITA) [Q] – 1° turno uomini
Court 15
Ore 1:00 Halys (FRA)-Tabilo (CHI) – 1° turno uomini
Klimovicova (POL) [Q]-F. Jones (GBR) – 1° turno donne
Selekhmeteva-Seidel (GER) – 1° turno donne
Munar (ESP)-Svrcina (CZE) – 1° turno uomini
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, 2, 3, 4, 5, 6, Discovery+, HBO Max, DAZN, Timvision
Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)