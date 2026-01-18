Australian Open 2026, gli italiani in campo lunedì 19 gennaio: orari, tv, streaming. Manca Berrettini

Domani, lunedì 19 gennaio, andrà in scena il secondo giorno di incontri degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park lo spettacolo non mancherà di certo. Sarebbe dovuto essere il giorno dell’esordio di Matteo Berrettini. Il romano, infatti, avrebbe dovuto affrontare la testa di serie n.6 del torneo, Alex de Minaur, nel secondo match sul campo della Rod Laver Arena.

Berrettini, purtroppo, non ci sarà. Un nuovo infortunio agli addominali l’ha costretto a fermarsi e quindi al posto del tennista romano ci sarà il lucky loser Mackenzie McDonald. La pattuglia tricolore, quindi, sarà composta da tre unita, ovvero Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli.

Il lombardo e il ligure giocheranno contro due avversari molto complicati. Bellucci sfiderà il norvegese Casper Ruud (n.12 del seeding), mentre Arnaldi sarà opposto al russo Andrey Rublev (n.13 del seeding). Incroci complessi per gli azzurri, che dovranno tirar fuori il 101% per pensare di prevalere. Per quanto riguarda Maestrelli, proveniente dalle qualificazioni, ci sarà la sfida contro il talentuoso francese Terence Atmane.

Le partite degli degli Australian Open godranno della copertura solo in streaming di Eurosport1 HD o Eurosport2 HD, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme con tutti i campi a disposizione. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle partite degli italiani.

ITALIANI IN CAMPO AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 19 gennaio

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

D. Vekic CRO vs (8) M. Andreeva RUS

M. Bellucci ITA vs (12) C. Ruud NOR

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Hunter AUS vs J. Bouzas Maneiro ESP

M. Arnaldi ITA vs (13) A. Rublev RUS

L. Djere SRB vs (WC) S. Wawrinka SUI

B. Krejcikova CZE vs (23) D. Shnaider RUS

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Marcinko CRO vs T. Maria GER

(Q) N. Budkov Kjaer NOR vs R. Opelka USA

(19) K. Muchova CZE vs J. Cristian ROU

T. Atmane FRA vs (Q) F. Maestrelli ITA

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport (match degli italiani)