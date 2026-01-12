Australian Open 2026, Giulio Zeppieri e Francesco Passaro al 2° turno delle qualificazioni. Eliminato Pellegrino

Due vittorie e una sconfitta. È questo il bilancio in casa Italia nel primo giorno dedicato alle qualificazioni del tabellone maschile degli Australian Open 2026. Tre gli azzurri impegnati quest’oggi sui campi di Melbourne: Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino.

Convincente l’affermazione del tennista laziale, che ha svolto la sua off-season in compagnia del brasiliano Joao Fonseca. Tennista sudamericano, tra l’altro, fermato da un problema alla schiena che l’ha costretto a saltare i tornei di Brisbane e di Adelaide in avvicinamento al Major. Tornando a Zeppieri, l’azzurro (n.153 del ranking) si è sbarazzato in 1 ora e 17 minuti di gioco del francese Dan Added (n.199 del mondo) sullo score di 6-3 6-3. Una partita molto ben gestita dal mancino nostrano e nel prossimo turno ci sarà da affrontare il n.5 del seeding, ovvero l’americano Brandon Holt (n.109 ATP), a segno contro l’austriaco Lukas Neumayer (n.230 del ranking).

Sempre in due set il successo di Passaro (n.140 del ranking) contro l’estone Mark Lajal (n.149 ATP) per 7-6 (4) 6-4. Una partita che l’umbro avrebbe potuto vincere anche più facilmente, per quanto fatto vedere nel primo set, bravo comunque a giocare i punti più importanti del match. Prossimo avversario dell’azzurro sarà l’altro statunitense Tristan Boyer, vittorioso contro l’argentino Alex Barrena.

Non mancano i rimpianti per l’esito negativo della sfida di Pellegrino. Il 28enne nativo di Bisceglie, presente in squadra nella United Cup, è stato battuto dal padrone di casa Dane Sweeny (n.183 ATP) col punteggio di 6-2 4-6 6-3. Il tennista italiano si è trovato avanti di un break sia nel primo che nel terzo set, subendo in entrambe le circostanze la rimonta di Sweeny.