Australian Open 2026, esordio vincente per Swiatek, Gauff e Andreeva. Frech sfiderà Paolini

La seconda giornata del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 riserva un’autentica parata di stelle. Esordio vincente per la polacca Iga Swiatek, l’americana Coco Gauff e la russa Mirra Andreeva. Sarà la polacca Magdalena Frech l’avversaria di Jasmine Paolini nel secondo turno.

Esordio vincente per Coco Gauff. La testa di serie numero tre liquida l’uzbeka Kamilla Rakhimova 6-2 6-3 in un’ora e quaranta minuti. Iga Swiatek, testa di serie numero due, supera la qualificata cinese Yue Yuan 7-6(5) 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti. Debutto in versione diesel per Mirra Andreeva. La russa, dopo aver perso il primo set, prevale sulla croata Donna Vekic 4-6 6-3 6-0 in un’ora e cinquantacinque minuti. Nel derby americano arriva la prima sorpresa di giornata. Peyton Stearns regola la connazionale Sofia Kenin, testa di serie numero 27, 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti. La polacca Magdalena Frech demolisce la slovena Veronika Erjavec 6-1 6-1 in un’ora e tre minuti e si guadagna la sfida di secondo turno contro Jasmine Paolini.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 23, ribalta la ceca Barbora Krejcikova 2-6 6-3 6-3 in due ore e tredici minuti. La croata Petra Marcinko sorprende la veterana tedesca Tatjana Maria 6-3 7-5 in un’ora e ventinove minuti. L’ungherese Anna Bondar liquida l’americana Elisabeth Mandlik 6-0 6-4 in un’ora e dieci minuti. La wild card australiana Priscilla Hon sfrutta il ritiro di Marina Stakusic sul punteggio di 1-6 6-4 5-3 a favore dell’australiana. Linda Klimovicovs capitalizza il ritiro di Francesca Jones. La polacca getta la spugna sul 6-2 3-2 a favore della propria avversaria. La statunitense McCartney Kessler piega la colombiana Emiliana Arango 6-3 6-2 in un’ora e undici minuti.

Jessica Pegula, testa di serie numero sei, travolge la russa Anastasia Zakharova 6-2 6-1 in un’ora e sette minuti. Supera di slancio la prova debutto Clara Tauson. La danese, quattordicesima testa di serie, elimina l’ungherese Dalma Galfi 6-3 6-3 in un’ora e otto minuti. L’americana Alycia Parks rimonta la filippina Alexandra Eala 0-6 6-3 6-2 in un’ora e cinquantasette minuti. Karolina Muchova, diciannovesima favorita del tabellone, doma la romena Jaqueline Cristian 6-3 7-6(6) in poco meno di due ore. Amanda Anisimova, testa di serie numero 4, strapazza la svizzera Simona Waltert 6-3 6-2 in un’ora e un minuto.

La belga Elise Mertens piega la tailandese Lanlana Tararudee 7-5 6-1 in un’ora e trentatré minuti. La giapponese Moyuka Uchijima travolge l’argentina Solana Sierra 6-3 6-1 in un’ora e quattro minuti, mentre la russa Oksana Selekhmeteva supera la tedesca Ella Seidel 6-3 3-6 6-0 in un’ora e quarantanove minuti. Iva Jovic travolge la connazionale Katie Volynets 6-2 6-3 in un’ora e ventinove minuti. La canadese Victoria Mboko, diciassettesima testa di serie, batte la wild card australiana Emerson Jones 6-4 6-1 in un’ora e tredici minuti. La ceca Linda Noskova, tredicesima favorita del tabellone, annichilisce la lettone Darja Semenistaja 6-3 6-0 in cinquantanove minuti.

L’esperta australiana Ajla Tomljanovic rimonta l’ucraina Yulia Starodubtseva 4-6 7-6(3) 6-1 in due ore e ventitré minuti. La spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 25, batte la wild card kazaka Zarina Diyas 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti. La ceca Marie Bouzkova regola la messicana Renata Zarazua 6-2 7-5 in due ore e nove minuti.